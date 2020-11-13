З давніх часів у наших пращурів була велика кількість прикмет, пов'язаних з поїздками. В умовах сучасних реалій актуальними з них залишилися далеко не всі. Вірити в них чи ні – кожен вирішує самостійно. Але не дарма вони досі існують.

Travel24 розповість, що не можна робити, вирушаючи в далеку дорогу і як поводитися, коли їдете з дому.

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Що не варто робити перед виходом?

Не прибирайте

В день поїздки нікому з родичів, а також безпосередньо вам, не слід замітати або мити підлогу, або виконувати прибирання будь-якого типу в будинку.



Не прибирайте перед виходом / ukr.media

Не мийте і не стрижіть волосся

Якщо зробити це, перед тим як вирушити в дорогу, то на вас очікує невдача. Річ у тім, що волосся на постійній основі розглядалося як носій енергетичної сили. Саме тому, для запобігання втрати енергії, стригти волосся або мити його слід як мінімум за добу до запланованої дати подорожі.

Не переступайте поріг лівою ногою

Інакше нечиста сила зверне увагу, саме так пояснюють цю прикмету. Не надягайте першим лівий черевик. Не можна переступати через предмети, які лежать на перехресті, обходьте їх стороною. На такі речі наводять хвороби й псування.

Не зашивайте одяг та не давайте в борг

Ця прикмета також обіцяє невдачу. Відкладіть деталь гардеробу до приїзду і надіньте інше. В день виїзду не можна давати в борг гроші й позичати речі – на особисті речі можна навести псування.



Не зашивайте одяг перед дорогою / ukr.media

Не повертайтеся

Окрему увагу слід приділити прикметі про те, що не можна повертатися додому перед поїздкою, в тому разі, якщо ви вже переступили поріг будинку. Причиною необхідності повернення можливо якась важлива річ, без наявності якої поїздка просто неможлива, наприклад, паспорт або ключі від автомобіля. Якщо все ж сталася така ситуація, слід подивитися в дзеркало, і показати своєму відбиванню язик. Вважається, що це допоможе відвернути нечисту силу, яка змогла заплутати думки людини.

Що потрібно зробити перед дорогою – повір'я на вдачу

"Присядьте на доріжку"

Найбільшою популярністю і в цей час користується цей звичай. Вважається, що у даному разі подорож буде легкою і пройде вдало. Сидіти не слід занадто довго.



Присядьте перед виходом з дому / forumdaily.com

Остерігайтеся пристріту і заздрості

У старовину на запитання знайомих про місце призначення відповідали, що збираються на "кудикині" гори. В сучасних реаліях можна відповісти: "у справах".

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Потримайтесь за кут столу

Обідній стіл, за яким збирається сім'я, символізує зв'язок з рідною домівкою. У старовину його цілували, щоб швидше завершити справи на чужині та повернутися в рідні краї.