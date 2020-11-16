Темперамент сильно впливає на спосіб життя людини, зокрема, він визначає і яке дозвілля приємніше. Відповідно, кожен має свої вимоги до відпочинку також. Вирушаючи у подорож, врахуйте свій темперамент, щоб зробити мандрівку незабутньою.

Travel24 розповість вам, як вибрати відпочинок за типом темпераменту.

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Екстравертам необхідний відпочинок від соціуму, але активний.

Що краще для холериків?

Холерики – дуже активні люди, емоційно нестійкі й імпульсивні. Щоб направити свою енергію в потрібне річище, потрібно вирушати на гірськолижні курорти, де буде багато драйву та позитиву. Або ж обирайте просто відпочинок на природі, з елементами спорту або ігор, компанія вам не обов'язкова.



Холерикам варто обирати активні види відпочинку / bosfor.te.ua

Що краще для сангвініків?

Сангвініки – рухливі й життєрадісні, люблять дізнаватися щось нове. Тому прекрасною альтернативою буде поїздка в екзотичні країни та місця. Найкраще відвідувати відразу кілька країн, щоб отримати максимум задоволення. Вам потрібна компанія та умови для її згуртування: походи, сплави, морські подорожі.

Інтровертам потрібно багато простору і менше спілкування з чужими

Що краще для флегматиків?

Флегматики – врівноважені та спокійні люди. Тому варто обрати комфортні умови, де менше часу йде на побут, а більше на відпочинок, на можливість бути із собою сам на сам. Їм краще пошукати місця, де мало людей, де ніхто не завадить почитати книгу і насолодитися заходом сонця.



Флегматикам варто обрати спокійні місця, де можна залишитися наодинці / vklik.org.ua

Що краще для меланхоліків?

Меланхоліки – це творчі люди, але при цьому дуже схильні до депресій і апатії. Тому краще їхати туди, де багато пейзажів, тобто, де можна черпати натхнення. Надавайте перевагу місцям з підтекстом (історичним, археологічним, геологічним) та в компанії друзів.

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Врахуйте свій темперамент!