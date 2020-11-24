У 2017 році найестетичнішою, незвичайною і красивою формою аутдор-кемпінгу стали глемпінги – великі декоровані намети на помості з ліжками всередині. 2018-й викликав бум на баббл-готелі.

Що це таке і де їх шукати, розповідає Travel24.

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Баббл-готель – це прозорий намет, який встановлений в незвичайному місці.

Номери в баббл-готелях це надувні прозорі купола. З них відкривається огляд на всі боки, проте гості при цьому залишаються за стінами і їх не видно (звичайно, не у всіх модифікаціях).



Баббл-готель / city.travel

Бульбашки виготовляються з прозорого, еластичного матеріалу, який вдень захищає від ультрафіолетового випромінення, а ввечері – від комах та холоду. Вони підтримують форму завдяки свіжому повітрю, що постійно подає всередину спеціальний пристрій. Таку конструкцію можна встановити буквально будь-де і відвідувачі зможуть без перешкод насолоджуватись видами та майже повним єднанням з природою без втрати комфорту.

Bubble Lodge Bois Chéri, Маврикій

Цей готель розташований на території історичної чайної плантації в селі Кап-Малере на Маврикії. З нього відкриваються чудові краєвиди на джунглі Буа-Шері. У номерах з усіма вигодами є цікаві доповнення – наприклад, лампи, які освітлюють листя вночі, або доступний для установки додаток SkyView для спостереження за сузір'ями прямо з ліжка. Крім того, в готелі є власний ресторан з доставкою страв прямо в номер.



Bubble Lodge Bois Chéri / booking.com

Himmelbett, Швейцарія

Перше, що привертає увагу у випадку з цим готелем на північному заході Швейцарії, – це вид на місцевість. З трьох куполів видно Боденське озеро, виноградники й фруктові сади, а четвертий переносять на нове місце кожні два місяці. Гості одного з номерів – Charterhouse Ittingen – можуть безкоштовно відвідувати музей в картезіанському монастирі в Іттінгене, а також художній музей в Тургау, а ті, хто зупиняється в бульбашці BBZ Arenenberg, – музей Наполеона. Поруч з третім номером, Garden Restaurant Gertau, є сезонний фермерський ресторан.



Himmelbett / perito-burrito.com

Camp Kátur, Великобританія

Camp Kátur – це глемпінг, але тут є і кілька панорамних куполів. Табір розташований в лісі на пагорбах Північного Йоркшира. В куполах є двоспальні ліжка, романтичні ліхтарики й газові каміни, які забезпечують затишок і тепло в прохолодні ночі.



Camp Kátur / businessman.ua

Finn Lough, Північна Ірландія

Це цілий баббл-курорт на березі озера Лох-Ерн в графстві Фермана, Північна Ірландія. У кожному з куполів є двоспальне ліжко з балдахіном і класичні меблі, а також телескоп. У всіх номерах є ванні кімнати й кавомашини, а прозорі стіни створюють відчуття єднання з незайманою природою навколо.



Finn Lough / fostylen.com

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Sun City Camp, Йорданія

Купола готелю Sun City Camp в пустелі Ваді-Рам були натхненні декораціями блокбастера "Марсіанин". Кожна з бульбашок площею близько 45 квадратних метрів оснащена кондиціонером і спальними місцями для двох – чотирьох осіб, а також мебльованої верандою, на якій можна засмагати днем ​​і спостерігати за зірками вночі.



Sun City Camp / tur-hotel.ru

Aurora Bubbles, Nellim Wilderness Hotels, Фінляндія

Готель мережі Nellim повністю відповідає своїй назві: з його куполів відмінно видно північне сяйво. На півночі Фінляндії, де розташований готель, його можна спостерігати близько 200 ночей в році. Купола в Aurora Bubbles простіше, ніж в інших подібних готелях: вони виготовлені з дерева й органічного скла. При цьому вони обладнані всіма необхідними зручностями, а головне – теплими ковдрами, які допоможуть зігрітися.



Aurora Bubbles / nellim.fi

Bubbletent, Австралія

З номерів австралійського Bubbletent відкривається вид на другий за величиною каньйон у світі – долину Каперті. Готель розташований в Новому Південному Уельсі, далеко від великих міст. Крім того, готель знаходиться на ключовий орнітологічної території (Important Bird Area, IBA), яка входить в список 50 кращих областей для спостереження за птахами у світі. На кожній дільниці готелю є місця для розведення вогню і телескопи, а також флоатинг-ліжка, гамаки або гойдалки.



Bubbletent / perito-burrito.com

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Attrap'Rêves, Франція

Баббл-готель розташований в мальовничому сільському районі неподалік від Марселя, Франція. Бульбашки з широкими ліжками, з яких відкривається чудовий краєвид на зоряне небо, проєктував П'єр Стефан Дюма. Кожен з номерів зручно відділений від інших, а також обладнаний непрозорою ванною кімнатою і телескопом.



Attrap'Rêves / younique.style