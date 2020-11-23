Карнавали – давня європейська традиція, яка пов'язана з перевдяганнями, маскарадами та барвистими процесіями. Але в сучасному світі вже важко здивувати Венеціанським карнавалом, карнавалом в Ніцці або фестивалем лимонів в Ментоні.

Travel24 пропонує добірку маловідомих карнавалів Європи, які заслуговують вашої уваги.

Читайте також Ніяких селфі: в яких туристичних місцях категорично заборонено робити фото

Санта-Крус-де-Тенерифе на Канарських островах

У ньому щороку бере участь більше мільйона осіб, поступається в цілому світі тільки карнавалу в Ріо. Протягом тижня перед Пасхою вулиці й площі міста заповнені натовпами в костюмах, які безперервно танцюють і співають, змагаються та обирають королеву карнавалу. Головною подією є яскрава костюмована хода набережною, що супроводжується масштабними феєрверками й нічними гуляннями. Символом закінчення карнавалу є церемонія поховання сардини. Велетенську паперову сардину провозять центральними вулицями у супроводі траурної процесії, а потім спалюють на центральній площі.



Карнавал Санта-Крус-де-Тенерифе / wantsee.world

Мамутонес та ісохадорес

На італійському острові Сардинія найбільш відомий карнавал відбувається в місті Мамояда. Головною окрасою ходи є похмурі й мовчазні мамутонес, а також яскраві й веселі ісохадорес – персонажі місцевого фольклору. Особливо виділяються у натовпі мамутонес: вони одягнуті в чорні овечі шкури, на їх спинах кріпиться багато тяжких дзвіночків для тварин, голову приховують дерев'яні чорні маски й чорні хустки.



Карнавал Мамутонес та ісохадорес / sardegna.com

Марді Гра

У містах Франції кожного вівторка перед Попільною середою і початком Великого посту проходить останній день карнавалу "Жирний вівторок". Традиції Марді Гра сягають своїм корінням дохристиянських кельтських ритуалів: проводи Зими й зустріч Весни, обрання короля і королеви (прообрази Отця і Матері), спалення лялькових тотемів. До свята готують традиційні здобні ("жирні") солодощі: пиріжки, булочки з кремом, пончики, млинці. Щороку карнавал очолюють "король" і "королева", які в масках і костюмах їдуть на величезній прикрашеній платформі зі своїм оточенням. Карнавал Марді Гра можна побачити в багатьох містах Франції, у тому числі в Парижі.



Карнавал Марді Гра / telegraf.com.ua

​Цікаво Обережно, шахраї: в яких країнах найчастіше обманюють туристів

Бернський

Щорічний карнавал в Берні присвячений проводам зими. Він починається в перший четвер лютого і триває протягом трьох днів. Вважається, що від галасу Бернського карнавалу прокидається від зимової сплячки місцевий ведмідь. Сьогодні Бернський карнавал є третім за популярністю карнавалом Швейцарії, поступаючись лише карнавалам в Базелі й Люцерні.



Бернський карнавал / rutraveller.ru

Патрський

В січні перед Чистим понеділком відбувається найбільший грецький карнавал в місті Патри. Він супроводжується костюмованими ходами, галасливими концертами, танцями й конкурсами на кращу гігантську фігуру, які пересуваються вулицями на спеціальних платформах. Після завершального параду в порту спалюють короля карнавалу – велетенську ляльку.



Патрський карнавал / grekomania.ru

Ноттінг Хілл

Він відбувається щороку в серпні протягом неділі й понеділка в Лондоні. Провідну роль в карнавалі відіграють представники афро-карибської громади, особливо вихідці з островів Тринідад і Тобаго. Окрім яскравих танцювальних колективів в ході беруть участь платформи з велетенськими ляльками, музикантами й діджеями.



Карнавал Ноттінг Хілл / euromag.ru

​Читайте також Chanel і Prada: на яких вулицях Європи можна купити найдорожчі речі

Рієкський

Карнавал в хорватському місті Рієка проходить щороку перед Великим постом. Він ввібрав в себе елементи карнавалів Венеції, Австрії та слов'янських свят ряджених. За кілька тижнів до головної карнавальної ходи проводяться підготовчі карнавальні заходи й дитячий карнавал. В місті яскраво прикрашають вулиці й площі, вибирають королеву і короля карнавалу. Учасники карнавальної ходи одягають спеціальні костюми, маски чортів і демонів, дівчата малюють обличчя в чорний колір, що символізує маврів.



Рієкський карнавал / croatia.hr

Ці фестивалі не менш яскраві та цікаві!