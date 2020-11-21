Усі ми під час подорожей Європою потрапляли на розкішні торгові вулиці, які вражали нас своїми фантастичними вітринами. Тут за 10 хвилин можна залишити середню українську зарплатню за рік.

Travel24 пропонує вам добірку найдорожчих вулиць Європи.

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Нью-Бонд-стріт, Лондон

Нью-Бонд-стріт тягнеться від не менш відомої торгової вулиці Оксфорд-стріт до вулиці Олд-Бонд-стріт, яка своєю чергою виходить на широку вулицю Пікаділлі. Усі квартали навколишнього району Мейфер зайняті дорогими бутіками й престижними офісами. Головну славу сучасної Нью-Бонд-стріт принесли магазини таких відомих марок, як Zara, Boss, Victoria's Secret, Dolce & Gabbana, Emporio Armani, Fendi, Chloé, Jimmy Choo, Burberry, Chanel, Louis Vuitton, Christian Dior, Ralph Lauren, Givenchy, Bulgari, Cartier та інші.



Нью-Бонд-стріт / standart.co.uk

Єлисейські поля, Париж

Найдорожча частина Єлисейських полів простягнулась від площі Шарля де Голля, в центрі якої височіє Тріумфальна арка, до Круглої площі. Головними торговими магнітами Єлисейських полів є магазини Cartier, Tiffany, Montblanc, Omega, Virgin, Disney, Samsung, Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Boss, Celio, Lacoste, Nike, Adidas, Zara, Morgan, H&M, Levi's, Gap, J.M. Weston, Yves Rocher, Guerlain. Великий вибір відомих брендів можна знайти в торгових центрах Galerie Des Arcades і Galerie du Claridge.



Єлисейські поля / mandry.club

Віа Монте Наполеоне, Мілан

Віа Монте Наполеоне перетинає "Квартал моди" і з'єднує дві жваві вулиці – корсо Джакомо Маттеотті й віа Алессандро Мандзоні. На віа Монте Наполеоне зосереджені магазини Bulgari, Cartier, Omega, Swatch, Van Cleef & Arpels, Montblanc, Louis Vuitton, Dolce&Gabbana, Fendi, Salvatore Ferragamo, Prada, Gucci, Etro, Versace, Burberry, Dior, Hermès, Valentino, Emilio Pucci та інші. Від віа Монте Наполеоне відходять популярні торгові вулиці віа Сант-Андреа, віа Пьетро Веррі, віа Джесу, віа Санто-Спіріто та віа Боргоспессо.



Віа Монте Наполеоне / worldattraction.ru

Порталь-дель-Анхель, Барселона

Ця пішохідна вулиця тягнеться через Старе місто Барселони й з'єднує площу Каталонії з фонтаном Святої Анни. На Порталь-дель-Анхель виходять фасади готелів Olivia Plaza та Catalonia Portal de l'Àngel. Починаючи від універмагу El Corte Inglés на площі Каталонії вздовж вулиці тягнеться суцільний ряд магазинів всесвітньо відомих марок, таких як Pull & Bear, Springfield, Pimkie, Nike, Adidas, H&M, Bershka, Zara, Mango, Massimo Dutti, Stradivarius, Benetton, Intimissimi, Calzedonia, Tezenis, Uterqüe, Disney Store та інші.



Порталь-дель-Анхель / likealocalguide.com

Графтон-стріт, Дублін

Пішохідна Графтон-стріт спускається від парку Сант-Стівенс-Грін на півдні до площі Колледж-Грін на півночі. Головними торговими локаціями вулиці є універмаги House of Ireland, Brown Thomas та Marks & Spencer, а також магазини Disney Store, Omega, Pandora, Massimo Dutti, Levi's, Cath Kidston, Dunnes, Lush та Life Style Sports.



Графтон-стріт / zastavki.com

Кольмаркт, Відень

Віденська вулиця Кольмаркт з'єднує площу Міхаелерпляц з найбільш багатолюдною вулицею столиці Грабен. Вона відома розкішними магазинами Tiffany, Cartier, Breguet, Gucci, Loro Piana, Fendi, Michael Kors, Christian Dior, Giorgio Armani, Tommy Hilfiger, Dolce&Gabbana, Salvatore Ferragamo, Moncler, Burberry, Massimo Dutti.



Кольмаркт / rutraveller.ru

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Калверстрат, Амстердам

Вулиця Калверстрат тягнеться від центральної площі Дам до середньовічної Монетної вежі на площі Мунтплейн. Тисячі відвідувачів приваблюють магазини такі як Desigual, Trésor, Pull&Bear, Stradivarius, Mango, Zara, Bershka, H&M, Levi's, Esprit, Tommy Hilfiger, Nike, Geox, Ecco, Skechers, Foot Locker, Douglas, Pimkie, Kiko Milano, Inglot, The Body Shop, Swarovski, Pandora та Lego.



Калверстрат / youtube.com

Вдалих покупок!