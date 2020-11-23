Карнавалы – древняя европейская традиция, связанная с переодеваниями, маскарадами и красочными процессиями. Но в современном мире уже трудно удивить Венецианским карнавалом, карнавалом в Ницце или фестивалем лимонов в Ментоне.

Travel24 предлагает подборку малоизвестных карнавалов Европы, заслуживающих вашего внимания.

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Санта-Крус-де-Тенерифе на Канарских островах

В нем ежегодно принимает участие более миллиона человек, уступает во всем мире только карнавалу в Рио. В течение недели перед Пасхой улицы и площади города заполнены толпами в костюмах, которые непрерывно танцуют и поют, соревнуются и выбирают королеву карнавала. Главным событием является яркая костюмированное шествие по набережной, сопровождающееся масштабными фейерверками и ночными гуляниями. Символом окончания карнавала является церемония захоронения сардины. Огромную бумажную сардину провозят по центральным улицам в сопровождении траурной процессии, а затем сжигают на центральной площади.



Карнавал Санта-Крус-де-Тенерифе / wantsee.world

Мамутонес и исохадорес

На итальянском острове Сардиния наиболее известный карнавал происходит в городе Мамояда. Главным украшением ходы есть мрачные и молчаливые мамутонес, а также яркие и веселые исохадорес – персонажи местного фольклора. Особенно выделяются в толпе мамутонес: они одеты в черные овечьи шкуры, на их спины крепится много тяжелых колокольчиков для животных, голову скрывают деревянные черные маски и черные платки.



Карнавал Мамутонес и исохадорес / sardegna.com

Марди Гра

В городах Франции каждый вторник перед Пепельной средой и началом Великого поста проходит последний день карнавала "Жирный вторник". Традиции Марди Гра уходят своими корнями к дохристианским кельтским ритуалам: проводы Зимы и встреча Весны, избрание короля и королевы (прообразы Отца и Матери), сожжение кукольных тотемов. К празднику готовят традиционные сдобные ("жирные") сладости: пирожки, булочки с кремом, пончики, блины. Ежегодно карнавал возглавляют "король" и "королева", которые в масках и костюмах едут на огромной украшенной платформе со своим окружением. Карнавал Марди Гра можно увидеть во многих городах Франции, в том числе в Париже.



Карнавал Марди Гра / telegraf.com.ua

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Бернский

Ежегодный карнавал в Берне посвященный проводам зимы. Он начинается в первый четверг февраля и продолжается в течение трех дней. Считается, что от шума Бернского карнавала просыпается от зимней спячки местный медведь. Сегодня Бернский карнавал является третьим по популярности карнавалом Швейцарии, уступая лишь карнавалу в Базеле и Люцерне.



Бернский карнавал / rutraveller.ru

Патрский

В январе перед Чистым понедельником происходит самый большой греческий карнавал в городе Патры. Он сопровождается костюмированными шествиями, шумными концертами, танцами и конкурсами на лучшую гигантскую фигуру, которые передвигаются по улицам на специальных платформах. После завершающего парада в порту сжигают короля карнавала – огромную куклу.



Патрский карнавал / grekomania.ru

Ноттинг Хилл

Он проходит ежегодно в августе в течение воскресенья и понедельника в Лондоне. Ведущую роль в карнавале играют представители афро-карибской общины, особенно выходцы из островов Тринидад и Тобаго. Кроме ярких танцевальных коллективов в ходе участвуют платформы с гигантскими куклами, музыкантами и диджеями.



Карнавал Ноттинг Хилл / euromag.ru

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Риекський

Карнавал в хорватском городе Риека проходит ежегодно перед Великим постом. Он впитал в себя элементы карнавалов Венеции, Австрии и славянских праздников ряженых. За несколько недель до главного карнавального шествия проводятся подготовительные карнавальные мероприятия и детский карнавал. В городе ярко украшают улицы и площади, выбирают королеву и короля карнавала. Участники карнавального шествия одевают специальные костюмы, маски чертей и бесов, девушки рисуют лицо в черный цвет, символизирующий мавров.



Риекський карнавал / croatia.hr

Эти фестивали не менее яркие и интересные!