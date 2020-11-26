25 вересня цього року на Мальдівах відкрилися найбільші у світі надводні вілли класу люкс, які мають, на вибір, одну або дві спальні.

Як з'ясував Travel24, про це повідомляє CNN.

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Видання пише, що вілли з однією спальнею розміщуються на 6286 квадратних футах, а двокімнатні – на 9 224.

Усього для бронювання доступні 8 вілл. Вони мають скляну прозору підлогу, щоб можна було спостерігати за коралами й рибою поблизу, приватні ванни на відкритому повітрі, дерев'яні веранди з шезлонгами, басейни, розсувні дахи для спостереження за зірками з ліжка та водні гірки.



Інтер'єр вілли / edition.cnn.com

Soneva Fushi знаходиться на приватному острові Кунфунадху. Поблизу є кілька ресторанів (і, навіть, шоколадна кімната), дитячий клуб, тенісні корти, обсерваторія, спеціальний риф для підводного плавання з аквалангом, склодувний центр і найбільший відкритий кіноекран в Індійському океані Cinema Paradiso.



Вид з повітря / edition.cnn.com

Сьогодні Мальдіви відкриті для туристів з будь-якої країни за умови, що вони залишаться на одному острові на час свого перебування.