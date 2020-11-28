Коли подорожувати не так легко у реальному світі – це можна зробити через Інтернет, просто насолоджуючись прекрасними пам'ятками. Однією з таких є підвішений міст серед дерев у лісі Індонезії, який переносить у казку.

Чем интересен этот мост, рассказывает Travel24.

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Индонезийский фотограф Уорман Уордхани опубликовал фотографии в своем Instagram, которые сделал в лесу орхидей Cikole – очаровательная туристическая достопримечательность, что может похвастаться природным угодьям с более 20 000 орхидей в лесу с детской площадкой и висячим мостом. Орхидейный лес Cikole можно найти в Лембанге, городе и природном районе Западной Яве, Индонезия.



Фото: Уорман Уордхани

Этот подвесной мост называется Wood Bridge. Он полностью освещен теплыми огнями желтого оттенка, и выглядит просто удивительно, когда наступает ночь.



Фото: Уорман Уордхани

Мост построен здесь специально, чтобы обеспечить чрезвычайный вид на окружающий природный ландшафт. Многие хвалят его как место для любителей природы, но оказывается, что туристы и администрация леса, также представляют это место как уникальную местность для людей, которые делают селфи и расширяют свои образы в социальных сетях.



Фото: Уорман Уордхани

Расположен он примерно 1700 метров над уровнем моря, имеет смотровые площадки на каждом изгибе и вообще простирается на 125 метров.



Фото: Уорман Уордхани

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Несмотря на то, что это выглядит красиво в ночное время, люди все равно могут наслаждаться местностью днем, а также просто пойти на охоту за орхидеями. Говорят, что здесь есть виды орхидей, которые коренные в Индонезии, но также и редкие.