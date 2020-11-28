Коли подорожувати не так легко у реальному світі – це можна зробити через Інтернет, просто насолоджуючись прекрасними пам'ятками. Однією з таких є підвішений міст серед дерев у лісі Індонезії, який переносить у казку.

Чим цікавий цей міст, розповідає Travel24.

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Індонезійський фотограф Уорман Уордхані опублікував світлини у своєму Instagram, які зробив у лісі орхідей Cikole – чарівна туристична пам'ятка, яка може похвалитися природним угіддям із понад 20 000 орхідей у ​​лісі з дитячим майданчиком та висячим мостом. Орхідейний ліс Cikole можна знайти в Лембангу, місті та природному районі на Західній Яві, Індонезія.



Фото: Уорман Уордхані

Цей підвісний міст має назву Wood Bridge. Він повністю освітлений теплими вогнями жовтого відтінку, і виглядає просто напрочуд, коли настає ніч.



Фото: Уорман Уордхані

Міст споруджений тут спеціально, щоб забезпечити надзвичайний краєвид на навколишній природний ландшафт. Багато хвалять його як місце для любителів природи, але виявляється, що туристи та адміністрація лісу, також представляють це місце як унікальну місцевість для людей, які роблять селфі та розширюють свої образи в соціальних мережах.



Фото: Уорман Уордхані

Розташований він приблизно 1700 метрів над рівнем моря, має оглядові майданчики на кожному вигині та загалом простягається на 125 метрів.



Фото: Уорман Уордхані

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Попри те, що це виглядає красиво в нічний час, люди все одно можуть насолоджуватися місцевістю вдень, а також просто піти на полювання за орхідеями. Кажуть, що тут є види орхідей, які корінні в Індонезії, але також і рідкісні.