Земля – прекрасная планета. Ее удивительные пейзажи заставляют людей ездить в противоположные концы мира. Но есть такие места, где человек оказывается под угрозой смерти.

Travel24 подготовил для вас подборку опасных мест планеты, от которых стынет сердце.

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Большая голубая дыра, Белиз

Потрясающе красивое, и столь же опасное место, как магнитом, притягивает дайверов со всего мира. Воронка диаметром 305 метров, и глубиной 123 метра, что имеет множество подводных пещер, лабиринтов, сталактитов и морских жителей, в том числе акул-нянек. Даже самые опытные ныряльщики планеты не рискуют погружаться более чем на 20-30 метров, а новички "плещутся на поверхности", на глубине до 10 метров. Те, кто рискнул нырнуть глубже, утверждают, что в пещерах встречаются скелеты с кислородными баллонами, поэтому это опасное место прозвали "кладбищем дайверов".



Большая голубая дыра / tripway.com

Долина смерти, США

Этой долине принадлежит рекорд самой высокой температуры на планете + 56,7⁰С. Каким бы крепким вы ни были, палящее солнце и ужасная жара исчерпают все ваши силы. Без воды в этой пустыне можно прожить не более 14 часов. Через штормовые ветры Долину часто и неожиданно затапливает, а зимой сюда приходят очень сильные морозы.



Долина смерти / strana.ua

Озеро Кавах-Иджен, Индия

На востоке индонезийского острова Ява находится кислотный водоем – вулканическое озеро Кавах, которое наполнено соляной кислотой. Причина этого – хлороводород, что выделяется из жерла вулкана на глубине около 200 метров. Вода в этом озере – достигает 60 градусов Цельсия, но даже касаться ее не желательно, так как эта жидкость более едкая, чем серная кислота в электрическом аккумуляторе. Место очень привлекает туристов, которые любят смотреть на "электрическое пламя", – ядовито-синий огонь, что появляется во время возгорания серы. Однако, находиться здесь долго и тем более без противогазов – опасно для здоровья.

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Озеро на вулкане Кавах-Иджен / wikiway.com

Гора Вашингтон, США

Хотя гора и ниже Говерлы, все же лезть на вершину рискнет только большой любитель экстрима. Эту гору называют местом с самой плохой погодой в мире. Температура воздуха здесь достигает – 40⁰С, а много лет горе принадлежал мировой рекорд по скорости ветра. В альпиниста, попавшего в такую ​​"мясорубку", не остается шансов на спасение. Это одна из самых смертоносных вершин мира. Известно, что нагрузки, которые испытывает человеческий организм на вершине, можно сравнить с теми, что люди почувствовали бы на вершине горы Эверест.



Гора Вашингтон / ru.wikipedia.org

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Пустыня Данакиль, Эфиопия

Это место еще называют "Адом на Земле". Такое название оно получило из-за невероятной жары, которая достигает 50°C, и газов, что ядовитыми парами вырываются из недр земли. Большое количество вулканов и серных озер создают просто фантастические ландшафты, но малое количество кислорода, токсичные газы и невыносимая жара совсем не позволяют насладиться ими. Хотя в пустыне удается выживать некоторым эфиопским племенам, которые привыкли к особенностям местного климата, но лучше с ними все-таки не встречаться. Ходить по пустыне без гида – запрещено.



Пустыня Данакиль / cogitoplanet.com

Будьте бдительны в этих местностях!