В нидерландском Роттердаме два десятка необычных деревьев и их истории объединили в новом туристическом маршруте с дополненной реальностью (AR).

Как выяснил Travel24, об этом сообщает TheMayor.eu.

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Так же как здания и памятники, деревья могут быть безмолвными свидетелями важных исторических событий, повседневных моментов, полных радостью или печалью. Нидерландский город Роттердам решил уделить должное внимание некоторым из своих особых деревьев, предложив инновацию, доступную как местным жителям, так и туристам, – говорится в сообщении.

Отмечается, что новый 4-километровый пешеходный маршрут под названием Bomenroute ("Маршрут деревьями") проходит по центру города и охватывает 21 локацию. Он доступен через бесплатное мобильное приложение MustSee.

Во время 1,5-часовой прогулки туристов сопровождает гид-голограмма, который запрограммирован на все локации. Кроме того, пользователям доступны исторические материалы, архивные фотографии, старые киноматериалы, а также 3D-материалы.

Среди "героев" маршрута – старые деревья, например, платан на главной торговой улице Лейнбаан, который пережил бомбежки во время Второй мировой войны. Есть и более современные аттракционы – например деревья на крыше Depot Boijmans Van Beuningen – фондохранилища художественного музея Бойманса-ван Бенингена.



Дерево платан на главной торговой улице Лейнбаан / 1news.com.ua

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