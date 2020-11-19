Разработчики мобильного приложения TravelFellow позиционируют его как приложение для самостоятельных и интересных путешествий по Украине. Travel 24 проверил, действительно ли это так.

Пока что в TravelFellow – 2 города, Киев и Львов. Однако, как выяснил Travel 24 , разработчики обещают вскоре добавить и другие локации.

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Что такое TravelFellow

Этот мобильное приложение – по сути, онлайн гид. Идея такова: есть карта города, а на ней – сотни меток, каждая из которых – какое-нибудь интересное место, достопримечательность и тому подобное.

Во Львове обозначено 470 знаковых мест.

В Киеве – более 300.

И к каждой точке есть описание в формате аудиозаписи.

Чем TravelFellow особенный

С помощью этого приложения можно спланировать самостоятельный маршрут по тому или иному городу Украины. Приложение работает на базе геолокации: то есть, вы путешествуете по своему маршруту, и у каждой точки слушаете что-то интересное о ней.

В каждом городе – более 10 часов аудиотекста на у краинском, а также отдельно на русском и польском (для Львова) языках.

краинском, а также отдельно на русском и польском (для Львова) языках. Причем в приложении есть 4 языка интерфейса – английский, украинский, русский и польский.

Важно, что звуковое путешествия записывали профессиональные туристические гиды.



Аудио к путешествию записывали профессиональные туристические гиды / Фото TravelFellow

Как быть, если нет интернета

Это не проблема: во время прогулки не нужен постоянный доступ к интернету. Можно загрузить контент заранее и пользоваться им в пути. Механизмов в любом случае есть 2:

Можно просто гулять и самому кликать по точкам, а затем слушать о них информацию.

А можно включить режим свободной прогулки и автоматически слушать записи о достопримечательности, расположенной на расстоянии до 10 метров.

Скачать приложение можно как в GooglePlay , так и на AppStore . Само приложение бесплатно, однако заметьте, что аудиогид в нем – платный (например, опция "Сутки во Львове" или "Сутки в Киеве" стоит 99 гривен).

Личные впечатления

Travel 24 попытался пройтись по нескольким точкам, заявленным в приложении. Впечатления такие:

Приятный голос гида, четкая, корректная подача информации, интересной для туриста.

Мест обозначено действительно очень много, все и не обойти, однако плюс – это возможность самостоятельно выбирать, какие точки интересуют, а не отправляться на заранее определенный маршрут.

Пользователь имеет возможность пройтись по нескольких (более 10) точках в городе бесплатно (на карте они обозначены оранжевым цветом) , чтобы лично проверить, действительно ли ему будет интересен и полезен такой формат прогулки.

Если нет возможности или желания слушать аудиогид – есть текстовый вариант рассказа о каждой точке. Его также можно увидеть на 3 языках во Львове и на 2 в Киеве.

Всего в ходе практического использования приложение TravelFellow произвело хорошее впечатление. Надеемся, разработчики продолжат работать над ним и будут добавлять новые города Украины.