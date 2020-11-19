Розробники мобільного додатку TravelFellow позиціюють його як застосунок для самостійних та цікавих подорожей Україною. Travel 24 перевірив, чи дійсно це так.

Наразі у TravelFellow – 2 міста, Київ та Львів. Однак, як з'ясував Travel 24, розробники обіцяють невдовзі додати й інші локації.

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Що таке TravelFellow

Цей мобільний додаток – по суті, онлайн гід. Ідея така: є мапа міста, а на ній – сотні позначок, кожна з яких – якесь цікаве місце, визначна пам'ятка тощо.

У Львові позначено 470 знакових місць.

У Києві – понад 300.

І до кожної точки є опис у форматі аудіозапису.

Чим TravelFellow особливий

За допомогою цього додатку можна спланувати самостійний маршрут по тому чи іншому місту України. Додаток працює на базі геолокації: тобто, ви мандруєте за своїм маршрутом, і біля кожної точки слухаєте щось цікаве про неї.

У кожному місті – понад 10 годин аудіотексту українською, а також окремо російською та польською (для Львова) мовами.

Причому у застосунку є 4 мови інтерфейсу – англійська, українська, російська та польська.

Важливо, що аудіосупровід мандрівки записували професійні туристичні гіди.



Аудіо до мандрівки записували професійні туристичні гіди / Фото TravelFellow

Як бути, якщо немає інтернету

Це не проблема: під час прогулянки не потрібен постійний доступ до інтернету. Можна завантажити контент заздалегідь і користуватися ним у дорозі. Механізмів у будь-якому випадку є 2:

Можна просто гуляти й самому клікати по точках, а потім слухати про них інформацію.

А можна увімкнути режим вільної прогулянки й автоматично слухати записи про пам'ятку, розташовану на відстані до 10 метрів.

Завантажити додаток можна як у GooglePlay, так і на AppStore. Сам додаток безкоштовний, однак зауважте, що аудіогід у ньому – платний (наприклад, опція "Доба у Львові" або "Доба у Києві" коштують 99 гривень).

Особисті враження

Travel 24 спробував пройтися по кількох точках, заявлених у додатку. Враження такі:

Приємний голос гіда, чітка, коректна подача інформації, цікавої для туриста.

чітка, коректна подача інформації, цікавої для туриста. Місць позначено дійсно дуже багато, усі й не обійти, однак плюс – це можливість самостійно обирати, які точки цікавлять, а не рушати на наперед визначений маршрут.

які точки цікавлять, а не рушати на наперед визначений маршрут. Користувач має змогу пройтися кількома (понад 10) точками у місті безкоштовно (на мапі вони позначені помаранчевим кольором) , щоб особисто перевірити, чи дійсно йому буде цікавий та корисний такий формат прогулянки.

, щоб особисто перевірити, чи дійсно йому буде цікавий та корисний такий формат прогулянки. Якщо немає змоги чи бажання слухати аудіогід – є текстовий варіант оповіді про кожну точку. Його також можна побачити на 3 мовах у Львові й на 2 у Києві.

Загалом під час практичного використання додаток TravelFellow справив хороше враження. Сподіваємося, розробники продовжать працювати над ним та додавати нові міста України.

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