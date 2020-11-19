Відпочинок в колоритних містах Західної України популярний у будь-яку пору року. Красиві містечка на заході України – хороший варіант як для сімейного відпочинку з дітьми, так і для активних вихідних компанією друзів.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ підготував добірку найкрасивіших міст на Заході, які варто відвідати у вихідні.

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Львів

На першому місці, звичайно ж, культурна столиця України. Але йдеться не лише про каву, шоколад та мальовничі вулички. Восени тут безліч місцевих фестивалів та інших культурних заходів, на які варто завітати.

Обов'язкові локації для відвідування:

Львівська Ратуша

Оперний театр

Площа Ринок

Палац Потоцьких



Палац Потоцьких у Львові / travel.tochka.net

Музейно-культурний комплекс пивної історії "Львіварня"

Ресторан-кнайпа "Криївка"

Івано-Франківськ

Місто, яке добре знайоме усім мандрівникам, що прямують на відпочинок у Карпати та Закарпаття. Тут панує особливий настрій, притаманний лише Станіславову.

Обов'язкові локації для відвідування:

Ратуша

Площа Ринок

Кріпосна галерея "Бастіон"



Галерея "Бастіон" / orendar.com

Стометрівка

Urban Space 100

Чернівці

Майже всі пам'ятки міста розташовані у центрі, тому вихідних цілком досить, щоб побачити найцікавіше. Попри те, що Чернівці – центр найменшої області України, це справжнє європейське місто зі своєю атмосферою.

Обов'язкові локації для відвідування:

Університет імені Юрія Федьковича

Вулиця Ольги Кобилянської

Будинок корабель



Будинок корабель у Чернівцях / doba.ua

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Ратуша

Резиденція митрополитів Буковини та Далмації

Трускавець

Найвідоміший бальнеологічний курорт України – справжня перлина Карпат. Місцеві мінеральні джерела мають чудодійну силу. Крім 20 санаторіїв та безлічі баз відпочинку є красивий парк та неймовірний польський костел.

Обов'язкові локації для відвідування:

Художній музей імені Михайла Біласа

Польський костел

Собор святого Миколая

Дерев'яний ринок



Дерев'яний ринок у Трускавці / turbina.ru

Центральний парк Адамівка

Ужгород

Це місто, яке має відвідати кожен: справжній закарпатський клімат, мальовнича річка Уж, цвітіння сакури та неймовірно красива набережна. В Ужгороді немає високих будівель, а центр міста вимощено старовинною бруківкою.

Обов'язкові локації для відвідування:

Ужгородський замок

Пішохідна вулиця Корзо

Липова алея



Липова алея в Ужгороді / pershij.com.ua

Ужгородський ботанічний сад

Дегустаційна винна зала "Шардоне"

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Чим дістатися?

Найзручніше добиратися у кожне з цих міст власним авто. Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, яка дозволить вам компактно скласти речі кожного з пасажирів, адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями). Великою перевагою є те, що ця модель для місць, де важко проїхати. Оскільки дорога не завжди в найкращому стані – цей позашляховик провезе вас у будь-якому місці, а ще дозволить зекономити бюджет, адже середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

Вдалих вихідних!