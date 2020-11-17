Фотоконкурс "Вікі любить Землю" 2020 року визначився із 10 найкращими світлинами. На цих фото – природоохоронні території України, які отримали найвищі оцінки від журі VIII конкурсу.

Про чільну 10 фото, відзначених журі конкурсу "Вікі любить Землю" у 2020 році, розповіли у фейсбуці "Платформи". Ці фото, як вже зараз відомо, належать 5 авторам.

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Вікторія Роговенко та Сергій Нестерчук вперше подавали роботи на конкурс, а Сергій Мірошник, Віталій Башкатов та Михайло Ременюк – неодноразові переможці минулих років.

Саме їхні світлини представляють Україну на міжнародному етапі конкурсу (у 2020 в ньому взяли участь 34 країни).

На фото з України можна побачити Національний природний парк "Бузький Гард", Карпатський національний природний парк, ландшафтний парк "Гранітно-степове Побужжя" і багато інших красивих місцин.

Найкращі пейзажі України 2020 року: видовищні фото



"Кінбурнська Коса", Миколаївська область / Фото Вікторії Роговенко



"Мис Айя", Крим / Фото Віталія Башкатова



"Березовий гай" у Києві / Фото Сергія Мірошника



"Шишкові горби", Чернівецька область / Фото Sergnester



"Гранітно-степове Побужжя", Миколаївська область / Фото Вікторії Роговенко



"Бузький гард", Миколаївська область / Фото Віталія Башкатова



Карпатський національний парк, Івано-Франківська область / Фото Михайла Ременюка



І знову "Бузький гард" на Миколаївщині / Фото Віталія Башкатова



І ще одна світлина "Бузького гарда" / Фото Віталія Башкатова



А це – звичайна бабка у Пуща-Водицькому лісопарку біля Києва / Фото Сергія Мірошника

Що таке "Вікі любить Землю"? Це фотоконкурс, присвячений пам'яткам природи України. Головна його мета – створити під вільною ліцензією якомога повнішу базу фотографій пам'яток природи на території України для ілюстрування Wikipedia чи інших проєктів.



Також "Вікі любить Землю" – це частина міжнародного конкурсу Wiki Loves Earth, в Україні започаткованого у 2013. Відтоді вдалося зафіксувати на фото понад 4000 українських об'єктів, у Вікісховище завантажили понад 110 000 світлин. Це фотоконкурс, присвячений пам'яткам природи України. Головна його мета – створити під вільною ліцензією якомога повнішу базу фотографій пам'яток природи на території України для ілюстрування Wikipedia чи інших проєктів.Також "Вікі любить Землю" – це частина міжнародного конкурсу Wiki Loves Earth, в Україні започаткованого у 2013. Відтоді вдалося зафіксувати на фото понад 4000 українських об'єктів, у Вікісховище завантажили понад 110 000 світлин.

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