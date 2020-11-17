Фотоконкурс "Вики любит Землю" 2020 определился с 10 лучшими фотографиями. На этих фото – природоохранные территории Украины, которые получили высокие оценки от жюри VIII конкурса.

О лучших 10 фото, отмеченных жюри конкурса "Вики любит Землю" в 2020 году, рассказали в фейсбуке "Платформы". Эти фото, как уже сейчас известно, принадлежат 5 авторам.

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Виктория Роговенко и Сергей Нестерчук впервые подавали работы на конкурс, а Сергей Мельник, Виталий Башкатов и Михаил Ременюк – неоднократные победители прошлых лет.

Именно их фотографии представят Украину на международном этапе конкурса (в 2020 в нем приняли участие 34 страны).

На фото из Украины можно увидеть Национальный природный парк "Бугский Гард", Карпатский национальный природный парк, ландшафтный парк "Гранитно-степное Побужье" и многие другие красивые местности.

Лучшие пейзажи Украины 2020 года: зрелищные фото



"Кинбурнская Коса", Николаевская область / Фото Виктории Роговенко



"Мыс Айя", Крым / Фото Виталия Башкатова



"Березовая роща" в Киеве / Фото Сергея Мельника



"Шишковые холмы", Черновицкая область / Фото Sergnester



"Гранитно-степное Побужье", Николаевская область / Фото Виктории Роговенко



"Бугский Гард", Николаевская область / Фото Виталия Башкатова



Карпатский национальный парк, Ивано-Франковская область / Фото Михаила Ременюка



И снова "Бугский Гард" на Николаевщине / Фото Виталия Башкатова



И еще одна фотография "Бугского Гарда" / Фото Виталия Башкатова



А это – обычная стрекоза в Пуща-Водицком лесопарке у Киева / Фото Сергея Мельника

Что такое "Вики любит Землю" ? Это фотоконкурс, посвященный памятникам природы Украины. Главная его цель – создать под свободной лицензией наиболее полную базу фотографий памятников природы на территории Украины для иллюстрирования Wikipedia или иных проектов.



Также "Вики любит Землю" – это часть международного конкурса Wiki Loves Earth, в Украине начатого в 2013. С тех пор удалось зафиксировать на фото более 4000 украинских объектов, в Викисклад загрузили более 110 000 фотографий.