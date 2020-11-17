Лучшие пейзажи Украины: фото – победители конкурса "Вики любит Землю" 2020 года
Фотоконкурс "Вики любит Землю" 2020 определился с 10 лучшими фотографиями. На этих фото – природоохранные территории Украины, которые получили высокие оценки от жюри VIII конкурса.
О лучших 10 фото, отмеченных жюри конкурса "Вики любит Землю" в 2020 году, рассказали в фейсбуке "Платформы". Эти фото, как уже сейчас известно, принадлежат 5 авторам.
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Виктория Роговенко и Сергей Нестерчук впервые подавали работы на конкурс, а Сергей Мельник, Виталий Башкатов и Михаил Ременюк – неоднократные победители прошлых лет.
- Именно их фотографии представят Украину на международном этапе конкурса (в 2020 в нем приняли участие 34 страны).
На фото из Украины можно увидеть Национальный природный парк "Бугский Гард", Карпатский национальный природный парк, ландшафтный парк "Гранитно-степное Побужье" и многие другие красивые местности.
Лучшие пейзажи Украины 2020 года: зрелищные фото
"Кинбурнская Коса", Николаевская область / Фото Виктории Роговенко
"Мыс Айя", Крым / Фото Виталия Башкатова
"Березовая роща" в Киеве / Фото Сергея Мельника
"Шишковые холмы", Черновицкая область / Фото Sergnester
"Гранитно-степное Побужье", Николаевская область / Фото Виктории Роговенко
"Бугский Гард", Николаевская область / Фото Виталия Башкатова
Карпатский национальный парк, Ивано-Франковская область / Фото Михаила Ременюка
И снова "Бугский Гард" на Николаевщине / Фото Виталия Башкатова
И еще одна фотография "Бугского Гарда" / Фото Виталия Башкатова
А это – обычная стрекоза в Пуща-Водицком лесопарке у Киева / Фото Сергея Мельника
Что такое "Вики любит Землю" ?Это фотоконкурс, посвященный памятникам природы Украины. Главная его цель – создать под свободной лицензией наиболее полную базу фотографий памятников природы на территории Украины для иллюстрирования Wikipedia или иных проектов.
Также "Вики любит Землю" – это часть международного конкурса Wiki Loves Earth, в Украине начатого в 2013. С тех пор удалось зафиксировать на фото более 4000 украинских объектов, в Викисклад загрузили более 110 000 фотографий.
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