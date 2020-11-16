Кількість виноробень на Півдні України пропонує величезний вибір всім, хто бажає познайомитись із винною культурою нашої країни. Цей напрямок гастротуризму має потужний потенціал для розвитку, якому не завадив навіть карантин.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ підготував для вас добірку місць, де можна посмакувати цим напоєм.

Важливо! SKODA KODIAQ за відповідальне кермування та проти водіння в нетверезому стані!

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Шабо

Де: Одеська область, село Шабо

Один з перших виноробних заводів в Україні. Вирощувати виноград і робити вино в цьому регіоні почали ще за часів давньогрецьких поселень. Зараз в Шабо роблять безліч тихих та ігристих вин: біле сухе "Шардоне Shabo", червоне сухе "Каберне Shabo", мускатне десертне біле "Shabo" та інші. Крім того, на території виробничої компанії функціонує Центр культури вина "Шабо", де можна дізнатися про тонкощі виготовлення та вживання напою.



Музей Шабо / liveyourmoments.com.ua

Сімейна виноробня Slivino Village

Де: Миколаївська область, село Сливине

Slivino – молода амбітна крафтова виноробня створена родиною місцевих біологів Молчанових. Виноградники тут намагаються розвивати дуже активно, зараз там можна знайти всі класичні сорти винограду: каберне, шардоне, піно-грі та інші. Окрема цікавинка виноробні – лавандове вино.



Сімейна виноробня Slivino Village / craftwine.com.ua

Виноробне господарство Князя Трубецького

Де: Херсонська область, село Веселе

Князь Петро Трубецькой став основоположником класичного виноробства в Подніпров'ї. Це єдине історичне шато України, яке виробляє вино вже понад 120 років і де вирощується виноград сорту мерло. Зараз на виноробні виробляють фірмові вина "Наддніпрянське", "Перлина степу" та "Оксамит України", які відзначені безліччю золотих медалей.



Виноробне господарство Князя Трубецького / booking.com

Коблево

Де: Миколаївська область, село Коблево

У відомому курортному селищі Коблево знаходиться однойменний винний завод. Це одне з провідних українських підприємств з виробництва вина. Якщо ви збираєтеся провести вихідні біля Чорного моря, вирушайте сюди. Це прекрасний привід спробувати смачне місцеве вино.



Винзавод Коблево / bayaderagroup.com

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Сімейна виноробня "Колоніст"

Де: Одеська область, село Криничне

Ця сімейна виноробня, яка виникла на самому півдні Одеської області, біля дельти Дунаю, прославилась своїми винами не лише в Україні, а і на європейському ринку. Тут, на схилах найбільшого прісноводного озера України Ялпуг, вирощують такі сорти винограду, як, наприклад: каберне-совіньйон, мерло, шардоне та рислінг. Екскурсії тут проводять із виїздом на виноградники, де туристи у сезон збору врожаю можуть взяти учать в процесі.



Сімейна виноробня "Колоніст" / kolonist.com.ua

Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Ваші діти зможуть брати все, що завгодно, адже об'єм багажного відділення вважається найбільшим у своєму класі, він досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях). Крім того, ця модель оснащена системою Area View – система кругового огляду. За допомогою ширококутних камер, що знаходяться спереду і ззаду, а також в корпусах бічних дзеркал, система виводить на дисплей зображення околиці навколо вашого авто під різними кутами. Тому ви завжди знатимете, що відбувається поруч з машиною.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Приємної мандрівки!