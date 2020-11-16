Количество виноделен на юге Украины предлагает огромный выбор всем, кто желает познакомиться с винной культурой нашей страны. Это направление гастротуризма имеет мощный потенциал для развития, которому не помешал даже карантин.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ подготовил для вас подборку мест, где можно насладиться этим напитком.

Важно! SKODA KODIAQ за ответственное вождение и против вождения в нетрезвом состоянии!

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Шабо

Где: Одесская область, село Шабо Один из первых винодельческих заводов в Украине. Выращивать виноград, и делать вино в этом регионе начали еще во времена древнегреческих поселений. Сейчас в Шабо делают множество тихих и игристых вин: белое сухое "Шардоне Shabo", красное сухое "Каберне Shabo", мускатное десертное белое "Shabo" и другие. Кроме того, на территории производственной компании функционирует Центр культуры вина "Шабо", где можно узнать о тонкостях изготовления и употребления напитка.



Музей Шабо / liveyourmoments.com.ua

Семейная винодельня Slivino Village

Где: Николаевская область, село Сливино

Slivino – молодая амбициозная крафтовая винодельня создана семьей местных биологов Молчанов. Виноградники здесь пытаются развивать очень активно, сейчас там можно найти все классические сорта винограда: каберне, шардоне, пино-гри и другие. Отдельная изюминка винодельни – лавандовое вино.



Семейная винодельня Slivino Village / craftwine.com.ua

Винодельческое хозяйство Князя Трубецкого

Где: Херсонская область, село Веселое

Князь Петр Трубецкой стал основоположником классического виноделия в Поднепровье. Это единственное историческое шато Украины, которое производит вино уже более 120 лет и где выращивается виноград сорта мерло. Сейчас на винодельне производят фирменные вина "Надднепрянское", "Жемчужина степи" и "Бархат Украины", которые отмечены множеством золотых медалей.



Винодельческое хозяйство Князя Трубецкого / booking.com

Коблево

Где: Николаевская область, село Коблево

В известном курортном поселке Коблево находится одноименный винный завод. Это одно из ведущих украинских предприятий по производству вина. Если вы собираетесь провести выходные у Черного моря, отправляйтесь сюда. Это прекрасный повод попробовать вкусное местное вино.



Винзавод Коблево / bayaderagroup.com

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Семейная винодельня "Колонист"

Где: Одесская область, село Криничное

Эта семейная винодельня, которая возникла на самом юге Одесской области, у дельты Дуная, прославилась своими винами не только в Украине, но и на европейском рынке. Здесь, на склонах крупнейшего пресноводного озера Украины Ялпуг, выращивают такие сорта винограда, как, например: каберне-совиньон, мерло, шардоне и рислинг. Экскурсии ведутся с выездом на виноградники, где туристы в сезон сбора урожая могут принять участие в процессе.



Семейная винодельня "Колонист" / kolonist.com.ua

Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Ваши дети смогут брать все что угодно, ведь объем багажного отделения считается крупнейшим в своем классе, он достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях). Кроме того, эта модель оснащена системой Area View – система кругового обзора. С помощью широкоугольных камер, находящихся спереди и сзади, а также в корпусах боковых зеркал, система выводит на дисплей изображения окрестности вокруг вашего авто под разными углами. Поэтому вы всегда будете знать, что происходит рядом с машиной.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:

Приятного путешествия!