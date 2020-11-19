Своим ходом: какие города Западной Украины можно посетить за одни выходные
Отдых в колоритных городах Западной Украины популярен в любое время года. Красивые города на западе Украины – хороший вариант как для семейного отдыха с детьми, так и для активных выходных компанией друзей.
Travel24 при поддержке SKODA KAROQ подготовил подборку самых красивых городов на Западе, которые стоит посетить в выходные.
Читайте также: Винотур югом Украины: куда стоит поехать на экскурсию и дегустацию напитка
Львов
На первом месте, конечно же, культурная столица Украины. Но речь идет не только о кофе, шоколаде и живописных улочках. Осенью здесь множество местных фестивалей и других культурных мероприятий, которые стоит посетить.
Обязательные локации для посещения:
- Львовская Ратуша
- Оперный театр
- Площадь Рынок
- Дворец Потоцких
Дворец Потоцких во Львове / travel.tochka.net
- Музейно-культурный комплекс пивной истории "Львиварня"
- Ресторан-трактир "Криивка"
Ивано-Франковск
Город, который хорошо знаком всем путешественникам, направляющимся на отдых в Карпаты и Закарпатье. Здесь царит особое настроение, присущие только Станиславову.
Обязательные локации для посещения:
- Ратуша
- Площадь Рынок
- Крепостная галерея "Бастион"
Галерея "Бастион" / orendar.com
- Стометровка
- Urban Space 100
Черновцы
Почти все достопримечательности города расположены в центре, поэтому выходных вполне достаточно, чтобы увидеть самое интересное. Несмотря на то, что Черновцы – центр наименьшей области Украины, это настоящий европейский город со своей атмосферой.
Обязательные локации для посещения:
- Университет имени Юрия Федьковича
- Улица Ольги Кобылянской
- Дом корабль
Дом корабль в Черновцах / doba.ua
Обратите внимание: Лучшие пейзажи Украины: фото – победители конкурса "Вики любит Землю" 2020 года
- Ратуша
- Резиденция митрополитов Буковины и Далмации
Трускавец
Самый известный бальнеологический курорт Украины – настоящая жемчужина Карпат. Местные минеральные источники обладают чудодейственной силой. Кроме 20 санаториев и множества баз отдыха здесь есть красивый парк и невероятный польский костел.
Обязательные локации для посещения:
- Художественный музей имени Михаила Биласа
- Польский костел
- Собор святого Николая
- Деревянный рынок
Деревянный рынок в Трускавце / turbina.ru
- Центральный парк Адамовка
Ужгород
Это город, который должен посетить каждый: настоящий закарпатский климат, живописная река Уж, цветение сакуры и невероятно красивая набережная. В Ужгороде нет высоких зданий, а центр города вымощены старинной брусчаткой.
Обязательные локации для посещения:
- Ужгородский замок
- Пешеходная улица Корзо
- Липовая аллея
Липовая аллея в Ужгороде / pershij.com.ua
- Ужгородский ботанический сад
- Дегустационная винная зала "Шардоне"
Интересно: "Статуя Свободы", "падающий" Оперный театр: мифы о Львове, в которые до сих пор верят туристы
Чем добраться?
Удобнее всего добираться в каждый из этих городов собственным авто. Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, которая позволит вам компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями). Большим преимуществом является то, что эта модель для мест, где трудно проехать. Поскольку дорога не всегда в лучшем состоянии – этот внедорожник провезет вас в любом месте, а еще позволит сэкономить бюджет, ведь средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров.
SKODA KAROQ / skoda-auto.ua
Подробнее об авто SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:
Удачных выходных!
Поделиться новостью