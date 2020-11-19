Отдых в колоритных городах Западной Украины популярен в любое время года. Красивые города на западе Украины – хороший вариант как для семейного отдыха с детьми, так и для активных выходных компанией друзей.

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ подготовил подборку самых красивых городов на Западе, которые стоит посетить в выходные.

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Львов

На первом месте, конечно же, культурная столица Украины. Но речь идет не только о кофе, шоколаде и живописных улочках. Осенью здесь множество местных фестивалей и других культурных мероприятий, которые стоит посетить.

Обязательные локации для посещения:

Львовская Ратуша

Оперный театр

Площадь Рынок

Дворец Потоцких



Дворец Потоцких во Львове / travel.tochka.net

Музейно-культурный комплекс пивной истории "Львиварня"

Ресторан-трактир "Криивка"

Ивано-Франковск

Город, который хорошо знаком всем путешественникам, направляющимся на отдых в Карпаты и Закарпатье. Здесь царит особое настроение, присущие только Станиславову.

Обязательные локации для посещения:

Ратуша

Площадь Рынок

Крепостная галерея "Бастион"



Галерея "Бастион" / orendar.com

Стометровка

Urban Space 100

Черновцы

Почти все достопримечательности города расположены в центре, поэтому выходных вполне достаточно, чтобы увидеть самое интересное. Несмотря на то, что Черновцы – центр наименьшей области Украины, это настоящий европейский город со своей атмосферой.

Обязательные локации для посещения:

Университет имени Юрия Федьковича

Улица Ольги Кобылянской

Дом корабль



Дом корабль в Черновцах / doba.ua

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Ратуша

Резиденция митрополитов Буковины и Далмации

Трускавец

Самый известный бальнеологический курорт Украины – настоящая жемчужина Карпат. Местные минеральные источники обладают чудодейственной силой. Кроме 20 санаториев и множества баз отдыха здесь есть красивый парк и невероятный польский костел.

Обязательные локации для посещения:

Художественный музей имени Михаила Биласа

Польский костел

Собор святого Николая

Деревянный рынок



Деревянный рынок в Трускавце / turbina.ru

Центральный парк Адамовка

Ужгород

Это город, который должен посетить каждый: настоящий закарпатский климат, живописная река Уж, цветение сакуры и невероятно красивая набережная. В Ужгороде нет высоких зданий, а центр города вымощены старинной брусчаткой.

Обязательные локации для посещения:

Ужгородский замок

Пешеходная улица Корзо

Липовая аллея



Липовая аллея в Ужгороде / pershij.com.ua

Ужгородский ботанический сад

Дегустационная винная зала "Шардоне"

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Чем добраться?

Удобнее всего добираться в каждый из этих городов собственным авто. Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, которая позволит вам компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями). Большим преимуществом является то, что эта модель для мест, где трудно проехать. Поскольку дорога не всегда в лучшем состоянии – этот внедорожник провезет вас в любом месте, а еще позволит сэкономить бюджет, ведь средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:

Удачных выходных!