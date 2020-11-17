Немало мифов существует о культурной столице Украины, но не в каждый из них надо верить. Львовский историк и экскурсовод Тарас Гакавчин развенчивает самые популярные туристические мифы о Львове.

Во что до сих пор верят туристы, – читайте в материале Travel24.

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"Падающий" Оперный театр

С ним связана масса легенд. Одна из них касается фигуры Зигмунда Ґорґолевского, главного архитектора театра. Он вроде бы повесился, когда увидел, что здание подмыло, затопило подвалы, и поэтому оно должно провалиться в Полтву. На самом деле архитектор умер своей смертью.

Также не менее популярный миф, что Оперный театр проседает и клонится. Но если посмотреть на уровень улиц, то та, что находится справа от театра, – выше, а та, что слева – ниже. Поэтому визуально здание выглядит склоненным.



Якобы склоненный Оперный театр / afisha.lviv.ua

Львовская "Статуя Свободы"

Существует легенда, что на здании музея этнографии расположена единственная в мире сидячая статуя Свободы. Это полная выдумка. На самом деле женщина в короне с лучами и факелом в руках – часть скульптурной композиции "Бережливость". Возле нее сидят два каменных мужчины, символизирующие успех в сельском хозяйстве и промышленности.



Львовская "Статуя Свободы" / tvoemisto.tv

Львов – польский город

Это распространенный стереотип, который не является правдой – это лишь суждения экскурсоводов. Они начинают рассказывать, что город основан раньше, чем Даниилом Галицким, а первыми жителями Львова были немцы и украинцы. После пожара 1527 года немецкий Львов сгорает, а на его месте вырастает ренессансная застройка. К ней приложились итальянцы как архитекторы, которым заплатили немцы по приказу польской власти, а рабочими были украинцы из окрестных деревень.

Поляки приезжают со своими экскурсоводами не более чем на день. Они посещают Лычаковское кладбище, ложатся на надгробия на кладбище Орлят, обнимают их и плачут: как это их власть могла допустить, что какие-то украинцы взяли Львов. Также они утверждают, что его надо вернуть.



Львов – польский город / lviv.vgorode.ua

Львов – город кофе

Эта легенда зародилась еще в советское время благодаря большому предприятию "Галка". Оно производило кофе, который рассылали повсюду. Продвижение "кофейного Львова" усиливает история о Юрии Кульчицком, который жил в этом регионе и впоследствии участвовал в обороне Вены от турок, где ему даже памятник установлен.

После победы, Кульчицкий в качестве трофея попросил у венской власти более 70 мешков с кофе, которую тогда считали кормом для верблюдов. Он знал, как турки заваривают кофе, но пытался ее усовершенствовать: молол, добавлял молоко, искал, с чем она лучше подходит. Он был одним из инноваторов, благодаря которым появилось понятие венской кофейни. Но это неправда, что собственно львовянин открыл Европе кофе. О ней знали гораздо раньше. В Лондоне, например, уже существовали кофейные клубы.



Львовский рудник кофе / lvivtravel.com.ua

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"Запрещен" русский язык

Миф о бандеровцев во Львове понемногу отмирает. Однако все еще бытует мнение, что во Львове нельзя говорить по-русски. Хотя на самом деле во Львове высокий процент русскоязычных жителей. Согласно различным социологическим исследованиям 20 – 30% львовян говорят на русском на бытовом уровне.

Львов и без легенд интересует туристов, но они усиливают их интерес!