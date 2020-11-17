Чимало міфів існує про культурну столицю України, але не у кожен з них треба вірити. Львівський історик і екскурсовод Тарас Гакавчин розвінчує найпопулярніші туристичні міфи про Львів.

У що досі вірять туристи, – читайте у матеріалі Travel24.

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"Падаючий" Оперний театр

З ним пов'язана маса легенд. Одна з них стосується постаті Зигмунда Ґорґолевського, головного архітектора театру. Він начебто повісився, коли побачив, що будівлю підмило, затопило підвали, і через це вона мала провалитися в Полтву. Насправді ж архітектор помер своєю смертю.

Також не менш популярний міф, що Оперний театр просідає і хилиться. Але якщо подивитися на рівень вулиць, то та, що знаходиться праворуч від театру, – вища, а яка ліворуч – нижча. Тому візуально будівля виглядає похиленою.



Нібито похилий Оперний театр / afisha.lviv.ua

Львівська "статуя Свободи"

Існує легенда, що на будинку музею етнографії розташована єдина у світі сидяча статуя Свободи. Це повна вигадка. Насправді жінка в короні з променями та смолоскипом у руках – частина скульптурної композиції "Ощадність". Біля неї сидять два кам'яні чоловіки, які символізують успіх у сільському господарстві та промисловості.



Львівська "Статуя Свободи" / tvoemisto.tv

Львів – польське місто

Це поширений стереотип, який не є правдою – це лише судження екскурсоводів. Вони починають розповідати, що місто засноване раніше, ніж Данилом Галицьким, а першими мешканцями Львова були німці та українці. Після пожежі 1527 року німецький Львів згорає, а на його місці виростає ренесансна забудова. До неї приклалися італійці як архітектори, котрим заплатили німці з наказу польської влади, а робітниками були українці з навколишніх сіл.

Поляки приїжджають зі своїми екскурсоводами не більше ніж на день. Вони відвідують Личаківське кладовище, лягають на надгробки на цвинтарі Орлят, обіймають їх і плачуть: як це їхня влада могла допустити, що якісь українці взяли Львів та стверджують, що його треба повернути.



Львів – польське місто / lviv.vgorode.ua

Львів – місто кави

Ця легенда зародилася ще за радянських часів завдяки великому підприємству "Галка". Воно виробляло каву, яку розсилали всюди. Промоцію "кавового Львова" підсилює історія про Юрія Кульчицького, який жив у цьому регіоні і згодом брав участь в обороні Відня від турків, де йому навіть пам'ятник встановлено.

Після перемоги, Кульчицький в якості трофею попросив у віденської влади понад 70 мішків з кавою, яку тоді вважали кормом для верблюдів. Він знав, як турки запарюють каву, але намагався її вдосконалити: молов, додавав молоко, шукав, з чим вона краще смакує. Він був одним з інноваторів, завдяки яким з'явилося поняття віденської кав'ярні. Але це неправда, що власне львів'янин відкрив Європі каву. Про неї знали набагато раніше. У Лондоні, наприклад, вже існували кавові клуби.



Львівська копальня кави / lvivtravel.com.ua

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"Заборонена" російська мова

Міф про бандерівців у Львові потроху відмирає. Однак все ще побутує думка, що у Львові не можна розмовляти російською. Хоча насправді у Львові високий відсоток російськомовних мешканців. Згідно з різними соціологічних досліджень 20 – 30% львів’ян говорять російською на побутовому рівні.

Львів і без легенд цікавить туристів, та вони підсилюють їх інтерес!