Пандемия коронавируса до сих пор продолжается и портит нам планы. Лекарства еще не появились, вакцину ждать минимум до весны, а в Украине она, скорее, будет доступна к концу 2021 года. Поэтому в 2021 появятся новые travel-тренды, за которыми последуют туристы.

Какими будут путешествия 2021 года, рассказывает Travel24.

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Зеленый туризм

После длительного карантина появилась жажда открытых пространств. Дело не только в том, что в таких местах как парки легче соблюдать дистанцию. Изоляция в квартире наносит огромный психологический вред. А отдых на природе сильно улучшает наше психическое здоровье.

Поэтому популярными становятся, например, походы с ночевкой в ​​палатках и сон под звездами. Такая услуга возможна в безлюдных местах с хорошим обзором и чистым воздухом. Например, в пластиковом пузыре во Франции, в домике на дереве в ЮАР или под стеклянным куполом в Финляндии.



Бабл-отель Attrap'Rêves во Франции / perito-burrito.com

Длинный отпуск в сочетании с работой

Чтобы не чувствовать себя замкнутым в мире, разумной альтернативой двухнедельного отпуска будет поездка на несколько месяцев, которую можно совместить с работой. Тем более очень многие офисные работники отправились на дистанционную работу и уже, скорее всего, в офисы не вернутся, по крайней мере в ближайшее время.

Автопутешествия

Учитывая то, что поездки становятся реже, туристы хотят совместить удовольствие: увидеть не одно место, а несколько. Тем более вирус еще долго будет "сидеть" в наших головах, поэтому в машине путешествовать безопаснее, чем самолетом или поездом.



Автопутешествия / ria.com

Оздоровительный туризм

Во время карантина наше физическое здоровье тоже ухудшилось. Виновными в этом есть множество обстоятельств: закрывались спортзалы, в некоторых странах ограничения были такими жесткими, что даже на пробежку не выпускали, стресс, лишние калории, отмена профилактических осмотров из-за закрытия больниц ... Здоровье сейчас ценится особо. Теперь, покупая тур, люди будут задумываться о местах, которые позволят чувствовать себя лучше, чем до отпуска.

Сознательные путешествия

За время, проведенное в изоляции, большинству людей пришлось столкнуться с реальностью: проводить дома с семьей необычно много времени, экономить, терять работу, вместе с детьми осваивать школьную программу.

Теперь многие будут выбирать поездки значительно внимательнее: не те места, куда ездят все знакомые или коллеги, а те, что нравятся именно вам, те, куда вас влечет по каким-то личных причинам, те, которые по карману.

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Теперь вы знаете, какими будут путешествия в следующем году.