Пандемія коронавірусу досі триває та псує нам плани. Ліки ще не з'явилися, вакцину чекати щонайменше до весни, а в Україні вона, скоріше, буде доступна до кінця 2021 року. Тож у 2021 з'являться нові travel-тренди, яких наслідуватимуть туристи.

Якими будуть подорожі 2021 року, розповідає Travel24.

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Зелений туризм

Після довготривалого карантину з'явилася жага до відкритих просторів. Справа не тільки в тому, що в таких місцях як парки легше дотримуватися дистанції. Ізоляція у квартирі наносить величезної психологічної шкоди. А відпочинок на природі сильно покращує наше психічне здоров'я.

Тому популярнішими стають, наприклад, походи з ночівлею в наметах та сон під зорями. Така послуга можлива у безлюдних місцях з гарним оглядом і чистим повітрям. Наприклад, в пластиковому міхурі у Франції, в будиночку на дереві в ПАР або під скляним куполом у Фінляндії.



Готель-бульбашка Attrap'Rêves у Франції / perito-burrito.com

Довга відпустка у поєднанні з роботою

Щоб не почувати себе замкнутим у світі, розумною альтернативою двотижневої відпустки буде поїздка на кілька місяців, яку можна поєднати з роботою. Тим більше дуже багато офісних працівників вирушили на дистанційну роботу і вже, швидше за все, в офіси не повернуться, принаймні найближчим часом.

Автоподорожі

З огляду на те, що поїздки стають рідшими, туристи хочуть поєднати задоволення: побачити не одне місце, а кілька. Тим більше вірус ще довго "сидітиме" у наших головах, тому в машині подорожувати безпечніше, ніж літаком або поїздом.



Автоподорожі / ria.com

Оздоровчий туризм

Під час карантину наше фізичне здоров'я теж погіршилося. Винними у цьому є безліч обставин: закривалися спортзали, в деяких країнах обмеження були такими жорсткими, що навіть на пробіжку не випускали, стрес, зайві калорії, скасування профілактичних оглядів через закриття лікарень... Здоров'я зараз цінується особливо. Тепер, купуючи тур, люди будуть задумуватися про місця, які дозволять почуватися краще, ніж до відпустки.

Свідомі подорожі

За час, проведений в ізоляції, більшості людей довелося зіткнутися з реальністю: проводити вдома з сім'єю незвично багато часу, економити, втрачати роботу, разом з дітьми освоювати шкільну програму.

Тепер багато людей вибиратимуть поїздки значно уважніше: не ті місця, куди їздять всі знайомі чи колеги, а ті, які подобаються саме вам, ті, куди вас тягне за якихось особистих причин, ті, які по кишені.

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Тепер ви знаєте, якими будуть подорожі у наступному році.