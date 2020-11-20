Вибір країни серед безлічі пропозицій – найважче, що чекає на вас під час планування подорожі. Але у цьому допоможе туристичний гороскоп, який підкаже кожному знаку Зодіаку вдале місце для відпустки.

Travel24 розповість, яка країна підходить вам по знаку Зодіаку.

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Овен

Цей знак Зодіаку любить ризик, рух і пригоди. Гори Нової Зеландії вміщують в собі все з цього переліку. Тут ви зможете відчути себе на місці героїв "Володаря кілець".

Телець

Щодо цього знаку, то він полюбляє романтику, комфорт та відпочинок, тому вибирати потрібно або романтичний Париж, або яку-небудь європейську країну з розкішними пляжами.

Рак

Раки – типові домосіди, так що якщо і вибираються кудись, то тільки туди, де тихо, комфортно і не дуже багато людей. Будь-який тропічний острів стане для них прекрасним варіантом. Але краще – Ямайка.



Ракам підійде країна, де тихо і комфортно / deviantart.com

Близнюки

Метушливий Нью-Йорк – саме те, що потрібне цьому знаку. Ознайомитися з будь-якою світовою культурою або їжею, відвідати купу музеїв і виставок, а на наступний день повторити все заново.

Лев

Цей знак Зодіаку їде тусуватися і розважатися. Так що тільки Ібіца. Або якісь музичні фестивалі в інших містах. Головне – більше людей, спілкування і веселощів.

Діва

Дівам подавай екзотику і так, щоб людей було менше. Гори Латинської Америки – ідеальний варіант для вас. Тут і нова культура, і цікава кухня, і пам'ятники стародавньої архітектури.



Дівам – подавай екзотику / indastro.com

Терези

Терези їдуть у відпустку веселитися. Але натовпи – не для них. А от невеликі компанії класичних ірландських пабів десь в Дубліні – зовсім інша справа. Туди можна заради однієї тільки атмосфери вибиратися.

Скорпіон

Цьому знаку потрібне щось максимально екзотичне. Наприклад, поїздка в Південну Африку, де можна ознайомитися з незвичайною культурою, і все в умовах відносного комфорту.

Стрілець

Стрільці їдуть туди, де ніколи не ступала нога туристів інших знаків Зодіаку. Джунглі В'єтнаму, Центральна Африка, Афганістан – саме те, що запам'ятається їм надовго. Вражень вистачить до наступної відпустки.



Стрільцям потрібні недоступні місця / indastro.com

Козеріг

Ці знаки їдуть у відпустку, щоб відпочити від людей. Умови не важливі – головне, щоб місце було максимально безлюдне. Тому Ісландія стане для вас відмінним вибором. Щоб і холодно, і свіже повітря, і нікого на кілометри навколо.

Водолій

У Водоліїв дуже цікаві інтереси, тому ідеальним місцем для відпустки стане Японія. Більш гримучої суміші екзотики, високих технологій і древніх традицій годі й шукати.

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Риби

Цей знак Зодіаку віддасть перевагу чомусь спокійному і європейському. Музеї Парижа, картинні галереї Відня, старовинна архітектура швейцарських містечок, лікувальні води якихось Карлових Вар – все це цікаво і вітається для Риб.