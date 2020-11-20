Выбор страны среди множества предложений – самое сложное, что ждет вас при планировании путешествия. Но в этом поможет туристический гороскоп, который подскажет каждому знаку Зодиака удачное место для отпуска.

Travel24 расскажет, какая страна подходит вам по знаку Зодиака.

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Овен

Этот знак Зодиака любит риск, движение и происшествия. Горы Новой Зеландии содержат в себе все из этого перечня. Здесь вы сможете почувствовать себя на месте героев "Властелина колец".

Телец

Насчет этого знака, то он любит романтику, комфорт и отдых, поэтому выбирать нужно или романтический Париж, или какую-нибудь европейскую страну с роскошными пляжами.

Рак

Раки – типичные домоседы, так что если и выбираются куда-то, то только туда, где тихо, комфортно и не очень много людей. Любой тропический остров станет для них прекрасным вариантом. Но лучше – Ямайка.



Ракам подойдет страна, где тихо и комфортно / deviantart.com

Близнецы

Суетливый Нью-Йорк – именно то, что нужно этому знаку. Ознакомиться с любой мировой культурой или пищей, посетить кучу музеев и выставок, а на следующий день повторить все заново.

Лев

Этот знак Зодиака едет тусоваться и развлекаться. Так что только Ибица. Или какие-то музыкальные фестивали в других городах. Главное – больше людей, общение и веселья.

Дева

Девам подавай экзотику и так, чтобы людей было меньше. Горы Латинской Америки – идеальный вариант для вас. Здесь и новая культура, и интересная кухня, и памятники древней архитектуры.



Девам подавай экзотику / indastro.com

Весы

Весы едут в отпуск веселиться. Но толпы – не для них. А вот небольшие компании классических ирландских пабов где-то в Дублине – совсем другое дело. Туда можно ради одной только атмосферы выбираться.

Скорпион

Этому знаку нужно что-то максимально экзотическое. Например, поездка в Южную Африку, где можно ознакомиться с необычной культурой, и все в условиях относительного комфорта.

Стрелец

Стрельцы едут туда, где никогда не ступала нога туристов других знаков Зодиака. Джунгли Вьетнама, Центральная Африка, Афганистан – именно то, что запомнится им надолго. Впечатлений хватит до следующего отпуска.



Стрельцам нужны недоступные места / indastro.com

Козерог

Эти знаки едут в отпуск, чтобы отдохнуть от людей. Условия не важны – главное, чтобы место было максимально безлюдное. Поэтому Исландия станет для вас отличным выбором. Чтобы и холодно, и свежий воздух, и никого на километры вокруг.

Водолей

У Водолеев очень интересные предпочтения, поэтому идеальным местом для отпуска станет Япония. Более гремучей смеси экзотики, высоких технологий и древних традиций не найти.

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Рыбы

Этот знак Зодиака предпочтет что-то спокойное и европейское. Музеи Парижа, картинные галереи Вены, старинная архитектура швейцарских городков, лечебные воды Карловых Вар – все это интересно и приветствуется для Рыб.