Зараз ви не можете поїхати у відпустку, але маєте можливість переглянути туристичні шоу, які надихнуть вас на майбутні подорожі. Шоу виробництва Netflix користуються особливою популярністю.

Travel24 підготував для вас добірку найцікавіших туристичних шоу Netflix.

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"Сніданок обід та вечеря" / Breakfast, Lunch & Dinner

Тривалість: 4 серії приблизно 45 хвилин

Сюжет: шеф-кухар Девід Чанг відвідує різні міста з запрошеними знаменитостями, такими як Сет Роген та Кріссі Тейген. Імпровізований дует грають туристів, в той час, як Чанг з усіх сил намагається взяти інтерв'ю у гостя знаменитості та підтримати веселу атмосферу приятеля.

"Сніданок, обід та вечеря" дивіться анонс онлайн:

"Джек Уайтхолл: Подорожі з моїм батьком" / Jack Whitehall: Travels With My Father

Тривалість: 15 серій приблизно 30 – 60 хвилин

Сюжет: життєрадісний комік Джек Уайтхолл подорожує земною кулею разом зі своїм сварливим батьком, який має схильність до вишуканого одягу. У той час як у них різкий контраст в особистостях, батько все ще вміє жартувати, як його син. Шоу охоплює подорожі пари по різних місцях світу, стикаючись з дурними та незручними ситуаціями.

"Джек Уайтхолл: Подорожі з моїм батьком" дивіться анонс онлайн:

"Вулична їжа" / Street Food

Тривалість: 15 серій приблизно 30 хвилин

Сюжет: творці шоу "Стіл шеф-кухаря", яке прославляє кухарів та пекарів світового класу за допомогою профілів та кінематографічних знімків своїх творів, вчинили так само з "вуличною їжею" в Латинській Америці та Азії. Цей тип їжі часто відзначається побіжно в рамках великих туристичних шоу, як робота Ентоні Бурдена, але "Street Food" проводить набагато більше часу з цими не прикрашеними кухарями, щоб зрозуміти кухню зсередини.

"Вулична їжа" дивіться анонс онлайн:

"Конан без кордонів" / Conan Without Borders

Тривалість: 6 серій приблизно 40 хвилин

Сюжет: Конан О'Браєн робить репортажі з різних країн, поєднуючи вечірнє шоу з більш традиційними мандрівками. У епізодах О'Брайен розв'язує політичні проблеми, але, звичайно, обов'язково надає перевагу гумору.

"Конан без кордонів" дивіться анонс онлайн:

"Темний туризм" / Dark tourist

Тривалість: 8 серій приблизно 40 хвилин

Сюжет: новозеландський журналіст Девід Фарріє вивчає сумнозвісні місця нашої планети, де колись гинули люди й намагається зрозуміти, що ж особливого зберігають такі унікальні точки, які залучають прихильників похмурого туризму. Головний герой відвідує дивовижні місця, починаючи від ядерного озера, закінчуючи страшним лісом з привидами.

"Темний туризм" дивіться анонс онлайн:

"Хтось нагодує Філа" / Somebody Feed Phil

Тривалість: 17 серій приблизно 50 хвилин

Сюжет: Філіп Розенталь з тих людей, які люблять смачно поїсти. Їжа викликає в ньому настільки сильний інтерес, що заради неї він готовий відправитися хоч на край світу. Розенталь вирушає в тривалу і незвичайну подорож, в якій відвідає безліч місць та спробує нову для себе кухню. І все це в супроводі гумористичних сюжетів.

"Хтось нагодує Філа" дивіться анонс онлайн:

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"Ресторани на краю" / Restaurants on the Edge

Тривалість: 13 серій приблизно 45 хвилин

Сюжет: це більше схоже на "телевізійне виправлення невдалого бізнесу", ніж на типовий формат туристичного шоу. Але ця програма розповідає про експертів, які займаються виправленням невдалих ресторанів у мальовничих місцях з прекрасними пейзажами.

"Ресторани на краю" дивіться анонс онлайн:

"Небезпечний світ комедії Ларрі Чарльза" / Larry Charles’ Dangerous World of Comedy

Тривалість: 4 серії приблизно 60 хвилин

Сюжет: Ларрі Чарльз відвідує професійних та амбіційних коміків, роблячи комедії в найжахливіших ситуаціях. Це, як правило, включає війну, демонструючи, що навіть серед загрози надзвичайного насильства (наприклад, від воєначальників або терактів), гумор є стійкою людською потребою.

"Небезпечний світ комедії Ларрі Чарльза" дивіться анонс онлайн:

Приємного перегляду!