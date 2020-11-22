Сейчас вы не можете поехать в отпуск, но можете посмотреть туристические шоу, которые вдохновят вас на будущие путешествия. Шоу производства Netflix пользуются особой популярностью.

Travel24 подготовил для вас подборку самых интересных туристических шоу Netflix.

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"Завтрак обед и ужин" / Breakfast, Lunch & Dinner

Продолжительность: 4 серии примерно 45 минут

Сюжет: шеф-повар Дэвид Чанг посещает различные города с приглашенными знаменитостями, такими как Сет Роген и Крисси Тейген. Импровизированный дуэт играют туристов, в то время, как Чанг изо всех сил пытается взять интервью у гостя знаменитости и поддержать веселую атмосферу приятеля.

"Завтрак, обед и ужин" смотрите анонс онлайн:

"Джек Уайтхолл: Путешествия с моим отцом" / Jack Whitehall: Travels With My Father

Продолжительность: 15 серий примерно 30 – 60 минут

Сюжет: жизнерадостный комик Джек Уайтхолл путешествует по земному шару вместе со своим сварливым отцом, который имеет склонность к изысканной одежде. В то время как у них резкий контраст в личностях, отец все еще умеет шутить, как его сын. Шоу охватывает путешествия пары по разным местам мира, сталкиваясь с глупыми и неудобными ситуациями.

"Джек Уайтхолл: Путешествия с моим отцом" смотрите анонс онлайн:

"Уличная еда" / Street Food

Продолжительность: 15 серий примерно 30 минут

Сюжет: создатели шоу "Стол шеф-повара", которое прославляет поваров и пекарей мирового класса с помощью профилей и кинематографических снимков своих произведений, поступили так же с "уличной едой" в Латинской Америке и Азии. Этот тип пищи часто отмечается бегло в рамках крупных туристических шоу, как работа Энтони Бурдена, но "Street Food" проводит гораздо больше времени с этими не приукрашенными поварами, чтобы понять кухню изнутри.

"Уличная еда" смотрите анонс онлайн:

"Конан без границ" / Conan Without Borders

Продолжительность: 6 серий примерно 40 минут

Сюжет: Конан О'Брайен делает репортажи из разных стран, совмещая вечернее шоу с более традиционными путешествиями. В эпизодах О'Брайен решает политические проблемы, но, конечно, обязательно предпочитает юмор.

"Конан без границ" смотрите анонс онлайн:

"Темный туризм" / Dark tourist

Продолжительность: 8 серий примерно 40 минут

Сюжет: новозеландский журналист Дэвид Фаррие изучает печальные места нашей планеты, где когда-то погибали люди и пытается понять, что же особенного сохраняют такие уникальные точки, которые привлекают сторонников мрачного туризма. Главный герой посещает удивительные места, начиная от ядерного озера, заканчивая страшным лесом с привидениями.

"Темный туризм" смотрите анонс онлайн:

"Кто-то накормит Фила" / Somebody Feed Phil

Продолжительность: 17 серий примерно 50 минут

Сюжет: Филипп Розенталь из тех людей, которые любят вкусно поесть. Пища вызывает в нем настолько сильный интерес, что ради нее он готов отправиться хоть на край света. Розенталь отправляется в длительное и необычное путешествие, в котором посетит множество мест и попробует новую для себя кухню. И все это в сопровождении юмористических сюжетов.

"Кто-то накормит Фила" смотрите анонс онлайн:

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"Рестораны на краю" / Restaurants on the Edge

Продолжительность: 13 серий примерно 45 минут

Сюжет: Это больше похоже на "телевизионное исправления неудачного бизнеса", чем на обычный формат туристического шоу. Но эта программа рассказывает об экспертах, которые занимаются исправлением неудачных ресторанов в живописных местах с прекрасными пейзажами.

"Рестораны на краю" смотрите анонс онлайн:

"Опасный мир комедии Ларри Чарльза" / Larry Charles' Dangerous World of Comedy

Продолжительность: 4 серии примерно 60 минут

Сюжет: Ларри Чарльз посещает профессиональных и амбициозных комиков, делая комедии в ужасных ситуациях. Это, как правило, включает войну, демонстрируя, что даже среди угрозы чрезвычайного насилия (например, от военачальников или терактов), юмор является устойчивой человеческой потребностью.

"Опасный мир комедии Ларри Чарльза" смотрите анонс онлайн:

Приятного просмотра!