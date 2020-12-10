Єгипет – це один з найпопулярніших туристичних напрямків, що не дивує, адже у цій спекотній африканській країні можна відпочивати впродовж цілого року. Дізнайтесь, яка там погода в грудні та чи варто вирушати туди на зимовий відпочинок.

Історія Єгипту охоплює ціле тисячоліття, а чарівна природа настільки різноманітна, що робить цю країну одним із найбільш бажаних місць для відпочинку. Тут кожен може знайти щось для себе: від величних пам’ятників стародавніх цивілізацій, загорнутих у пагорби барханів, до сучасних мегаполісів з усіма стандартами туристичного світу. Клімат Єгипту вважається тропічним континентальним, окрім як на сході країни.

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Найпривабливішим сезоном для туристів завжди був серпень, проте у Єгипті навіть у грудні можна чудово провести час та відпочити сповна. На відміну від літнього сезону, погода у грудні стає більш комфортною: немає сильної спеки, а сонце стає більш лагідним. Ще однією перевагою відпочинку у грудні є те, що до цього часу вулиці та пляжі країни помітно порожніють, адже кількість туристів значно зменшується.



Море у Єгипті зимою / wanna.com.ua

Відпочинок в Єгипті у грудні

У грудні в Єгипті погода все ще залишається сонячною та теплою, хоча іноді температура повітря може знижуватись. Середня температура у цей період – від +23°C до +25°C. Температура води в морі – приблизно +23°C.

Такий рівень прогрівання води вважається комфортним для туриста, хоча купатись варто розпочинати ближче до обіду, адже зранку вода не встигає прогріватись, а ввечері вона стає досить холодною. У деяких прибережних районах температура повітря може знижуватись навіть на 10°C (Дахаб), тому варто брати це до уваги.

Єгипет омивається одразу двома морями: на півночі – Середземним, а на сході – Червоним. Серед туристів популярнішими є курорти Червоного моря, адже температура води тут майже не опускається нижче +20°C протягом року, тому в грудні пляжний сезон тут продовжується. Найбільш відвідуваними курортами на узбережжі Червоного моря є: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Макаді, Марса-Алам, Сома-Бей, Дахаб, Таба і Бур-Сафага.



Курорт Шарм-ель-Шейх / marakuya.kiev.ua

А ось клімат узбережжя Середземного моря є більш суворим: в грудні починає дути прохолодний північний вітер, тому пляжний сезон тут закінчується вже у вересні. Хоч купатись вже може бути некомфортно, тут можна половити рибу у відкритому морі. Мерса-Матрух та Александрія – найвідвідуваніші курорти східної частини Єгипту, які славляться своїми бухтами.



Александрія у Єгипті / tourprom.ru

Для туристів у грудні в Єгипті знайдеться багато розваг: можна досліджувати незрівнянну та дивовижну природу Червоного моря, займаючись дайвінгом. А ще у Єгипті це сезон фруктів, якими можна насолодитись на місцевих базарах. Туристи також можуть відвідувати різноманітні екскурсії.

Єгипет має чим здивувати й у вечірній час: розважальні різдвяні програми, ресторани, нічні клуби та багато іншого. Також у всіх курортних містах є мечеті, де можна надихнутись неймовірною красою архітектури та глибиною культури Єгипту.

Погода в грудні 2020, Єгипет

Місто Температура повітря вдень Скільки градусів вночі Температура води Хургада +22,5°C +17,5°C +24°C Шарм-ель-Шейх +24°C +17°C +24°C Марса-Алам +23 – 24°C +17 – 18°C +24 – 25°C Макаді +23°C +19°C +23°C Сома-Бей +23°C +19°C +23°C Бур-Сафага +21,3°С +16,6°С +24,7°С Таба +22°С +15°С +22°С Дахаб +20°С +15°С +24°С Мерса-Матрух +18,7°C +15,6°C +20,5°C Александрія +19,7°C +16,4°C +20,6°C

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Погода в регіонах Єгипту станом на 10 грудня 2020 / Скриншот sinoptik.ua

Єгипет – дивовижна країна, яка зможе потішити туристів не лише у період літньої спеки, але й вразити своїм шармом взимку.