Відпочинок у Єгипті в грудні 2020 – яка погода на курортах: температура повітря і моря
Єгипет – це один з найпопулярніших туристичних напрямків, що не дивує, адже у цій спекотній африканській країні можна відпочивати впродовж цілого року. Дізнайтесь, яка там погода в грудні та чи варто вирушати туди на зимовий відпочинок.
Історія Єгипту охоплює ціле тисячоліття, а чарівна природа настільки різноманітна, що робить цю країну одним із найбільш бажаних місць для відпочинку. Тут кожен може знайти щось для себе: від величних пам’ятників стародавніх цивілізацій, загорнутих у пагорби барханів, до сучасних мегаполісів з усіма стандартами туристичного світу. Клімат Єгипту вважається тропічним континентальним, окрім як на сході країни.
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Найпривабливішим сезоном для туристів завжди був серпень, проте у Єгипті навіть у грудні можна чудово провести час та відпочити сповна. На відміну від літнього сезону, погода у грудні стає більш комфортною: немає сильної спеки, а сонце стає більш лагідним. Ще однією перевагою відпочинку у грудні є те, що до цього часу вулиці та пляжі країни помітно порожніють, адже кількість туристів значно зменшується.
Море у Єгипті зимою / wanna.com.ua
Відпочинок в Єгипті у грудні
У грудні в Єгипті погода все ще залишається сонячною та теплою, хоча іноді температура повітря може знижуватись. Середня температура у цей період – від +23°C до +25°C. Температура води в морі – приблизно +23°C.
Єгипет омивається одразу двома морями: на півночі – Середземним, а на сході – Червоним. Серед туристів популярнішими є курорти Червоного моря, адже температура води тут майже не опускається нижче +20°C протягом року, тому в грудні пляжний сезон тут продовжується. Найбільш відвідуваними курортами на узбережжі Червоного моря є: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Макаді, Марса-Алам, Сома-Бей, Дахаб, Таба і Бур-Сафага.
Курорт Шарм-ель-Шейх / marakuya.kiev.ua
А ось клімат узбережжя Середземного моря є більш суворим: в грудні починає дути прохолодний північний вітер, тому пляжний сезон тут закінчується вже у вересні. Хоч купатись вже може бути некомфортно, тут можна половити рибу у відкритому морі. Мерса-Матрух та Александрія – найвідвідуваніші курорти східної частини Єгипту, які славляться своїми бухтами.
Александрія у Єгипті / tourprom.ru
Для туристів у грудні в Єгипті знайдеться багато розваг: можна досліджувати незрівнянну та дивовижну природу Червоного моря, займаючись дайвінгом. А ще у Єгипті це сезон фруктів, якими можна насолодитись на місцевих базарах. Туристи також можуть відвідувати різноманітні екскурсії.
Погода в грудні 2020, Єгипет
|Місто
|Температура повітря вдень
|Скільки градусів вночі
|Температура води
|Хургада
|+22,5°C
|+17,5°C
|+24°C
|Шарм-ель-Шейх
|+24°C
|+17°C
|+24°C
|Марса-Алам
|+23 – 24°C
|+17 – 18°C
|+24 – 25°C
|Макаді
|+23°C
|+19°C
|+23°C
|Сома-Бей
|+23°C
|+19°C
|+23°C
|Бур-Сафага
|+21,3°С
|+16,6°С
|+24,7°С
|Таба
|+22°С
|+15°С
|+22°С
|Дахаб
|+20°С
|+15°С
|+24°С
|Мерса-Матрух
|+18,7°C
|+15,6°C
|+20,5°C
|Александрія
|+19,7°C
|+16,4°C
|+20,6°C
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Яка температура повітря у Єгипті зараз
Погода в регіонах Єгипту станом на 10 грудня 2020 / Скриншот sinoptik.ua
Єгипет – дивовижна країна, яка зможе потішити туристів не лише у період літньої спеки, але й вразити своїм шармом взимку.
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