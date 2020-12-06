Через пандемію COVID-19 більшість українців скасували усі свої плани на відпочинок. Однак є й ті, які шукають можливість добряче відпочити у зимовій відпустці. Що безпечніше: сонячні країни чи українські гори – читайте далі.

Турист Віталій Дехтяров подорожує дуже часто. Він запевнив, що у час пандемії є велика перевага – всі місця без людей, а тому є малий ризик захворіти і можна насолоджуватися відпочинком ще більше, повідомляє 24 канал.

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Туроператори розповіли, що українці для зимового відпочинку традиційно обирають теплі країни:

Єгипет;

Туреччину;

Об'єднані Арабські Емірати.

Закордонні поїздки

Ціни подекуди знизились вдвічі. До прикладу, на відпочинок в Туреччину навіть негативний тест на коронавірус не потрібен. Утім, як пояснив власник однієї з туркомпаній Максим Циркель, наважилися придбати квитки дуже мало українців. Більшість чекають, коли оголосять дати локдауну в Україні, аби вже після цього спланувати новорічний відпочинок за кордоном.

Змінилось все дуже сильно. Вперше в житті за 8 років моєї роботи в туризмі зараз на Новий рік майже немає бронювань, люди не бронюють наперед – все будуть вирішувати в останній момент. Всі бояться, адже ніхто не знає, коли будуть вводити в Україні локдаун,

– запевнив Максим Циркель.

Внутрішній туризм

Не зарубіжжям єдиним, адже внутрішній туризм теж тепер у тренді. Чимало українців за кордон точно не хочуть їхати, а тому обирають відпочинок на Західній Україні.

Експерти попередили, що підхопити коронавірус на такому відпочинку теж можна, а ціни в новорічний період можуть не сильно відрізнятимуться від відпочинку, до прикладу, в Єгипті.

Популярним напрямком будуть гори: Карпати, Львівська область, Закарпаття. Цього року, як ніколи популярний буде Буковель – вони дуже добре підготувались,

– зауважив Циркель.

Якщо ж збирати валізи не плануєте – зустріти Новий Рік можна й в місті. Однак новорічну ялинку встановлюватимуть не всі. До прикладу, у Вінниці через COVID-19 відмовилися від можливих скупчень. В Києві створять спеціальний святковий маршрут з різними ялинками. Все, аби уникнути можливого розповсюдження недуги.

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Що кажуть лікарі

Лікарі ж радять наразі утриматися від подорожей за кордон, аби не потрапити в можливі бюрократичні проблеми в іншій країні та не витратити ще більше грошей на лікування після такого відпочинку.

Ризикувати власним здоров'ям для зимової відпустки чи обрати альтернативний відпочинок, де занедужати менш ймовірно – особистий вибір і відповідальність кожного.