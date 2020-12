Зима – традиційний час для лиж та сноубордів. Найкращі курорти Європи є легендарними не тільки через катання на лижах, але й через листівки альпійських сіл і знаменитих курортних міст. Тут на вас чекають пейзажі, від яких перехоплює подих.

Travel24 підготував для вас добірку найкращих гірськолижних курортів Європи.

Більшість курортів мають свій характер і стиль, не кажучи вже про незрівнянні погляди на засніжені вершини. Тому вибирайте відповідно до ваших особистих смаків на лижному відпочинку – ви не будете розчаровані на будь-якому з них.

Церматт, Швейцарія

Завдяки своїй унікальній локації Церматт став одним з найпрестижніших курортів Швейцарії, куди з'їжджаються туристи з усього світу, щоб покататися на лижах і сноуборді. Він не раз визнавався кращим гірськолижним курортом у світі різними рейтинговими компаніями, в тому числі престижною організацією "The Best of the Alps".

Церматт як гірськолижний курорт має масу переваг перед іншими подібними об'єктами. Саме тут знаходяться найдовші траси сумарною довжиною 310 кілометрів. Курорт оснащений зручними підйомниками, що проходять по висоті найрізноманітнішої величини (від 1600 до 3800 метрів). Важливим плюсом Церматта є його цілорічний доступ до гірськолижних трас.



Куршевель, Франція

Висококласний Куршевель – це 150 кілометрів гірськолижної місцевості, 58 ліфтів, які досягають суміші початківців, проміжних і просунутих трас. На курорті є один халф-пайп, один сноупарк, понад 500 снігових гармат і 65 підйомників; найдовша траса Куршевеля досягає 3,9 кілометра – словом, можливостей для катання тут "позаочі".

Якщо ж ви хочете дослідити місцевість, то Куршевель з'єднаний з іншими курортами Les 3 Vallées – найбільший гірськолижний регіон, з 600 кілометрами взаємопов'язаних лижних трас і чотирьох льодовиків. Кожен з них має дещо іншу атмосферу.



Кортіна д'Ампеццо, Італія

П'ять рваних піків, Cinque Torri, підіймаються з розкішного міста Кортіна–д'Ампеццо, даючи йому не тільки привабливість чудових лиж, але і красиву обстановку. І після того, як в 1956 році тут проходили зимові Олімпійські ігри – люди почали масово їхати сюди. Поряд з гірськими лижами, Cortina пропонує милі мальовничих лижних трас для бігових лиж, бігову прогулянку й Олімпійський каток для фігуристів.

На курорті 140 кілометрів трас, розташованих на висотах від 1224 до 3000 метрів. До послуг гірськолижників – 6 фунікулерів, 27 крісельних і 20 бугельних підйомників. Траси курорту входять в єдиний абонемент (ski-pass) Доломітових Альп, який об'єднує 12 курортів.



Кітцбюель, Австрія

Особливу популярність він здобув завдяки гонці Hahnenkamm – найвидовищнішому етапу Кубка світу з гірськолижного спорту, який щорічно проходить тут.

У великій зоні катання з перепадом висот від 800 до 2000 метрів розташовані близько 170 кілометрів гірськолижних трас і понад 50 підйомників. Курорт пропонує різноманітні можливості для занять спортом на тлі казкових альпійських ландшафтів як взимку, так і влітку.



Шамоні, Франція

Популярний гірськолижний курорт на кордоні Франції та Швейцарії. Саме тут в 1924 році пройшли перші зимові Олімпійські Ігри. З того часу місто змінилося. Любителів активного відпочинку приваблює різноманітність схилів і дух старовинного гірськолижного курорту – теплий затишок рублених будиночків, засніжені вершини й атмосфера вічного свята.

Саме містечко знаходиться в невеликій долині на висоті 1000 – 1200 метрів над рівнем моря, але всі зони катання розташовані вище 2000 метрів. Тут понад 70 трас різного рівня складності, працюють кілька десятків підйомників, є халф-пайп.



Цугшпітце, Німеччина

Всі рівні лижників знайдуть безліч варіантів в 40 кілометрах трас в гірськолижному районі Гарміш-Класик, з'єднаних між трьома горами: Хаусберг, Кройцек і Альпшпітце. Для екстремалів є знаменитий Кандагарський спуск і інші курси, які використовувалися на зимових Олімпійських іграх 1936 року, а відтоді і для Міжнародного чемпіонату з альпінізму.



Неодмінно відвідайте ці гірськолижні курорти!