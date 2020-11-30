Гірськолижні курорти України зосереджені в основному в Карпатах і Закарпатті. Сезон триває з початку грудня до середини березня, а на деяких курортах сніг на вершинах лежить аж до квітня. Найважливішим у підготовці до зимової подорожі є вибір курорту.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ розповість, які гірськолижні курорти України варто обрати для зимової мандрівки.

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Буковель

Перше місце у рейтингу кращих гірськолижних курортів України, звичайно, посідає Буковель. Це стосується також і цін, які можуть позмагатися з європейськими курортами. Проте й сервіс тут на рівні, інфраструктура продумана, і траси доглянуті та підійдуть як новачкам, так і професіоналам лижного спорту.

Курорт знаходиться між трьох гір: Буковель, Чорна Клева і Довга. Тут понад 60 трас, багато підйомників, гармати зі снігом, вирівнювачі трас, можливість нічних катань, численні бари й ресторани зі справжньою гуцульською кухнею і європейською – все це приваблює туристів. Також тут є СПА-центр і міжнародний дитячий табір.



Буковель / bungalo.ua

Якщо дуже хочеться кататися, а ваш бюджет обмежений, то можна зупинитися в Яремче або Яблуниці, а сюди приїжджати на спуски.

Ціна прокату лиж та сноуборду від 170 гривень на день за найнижчий клас спорядження. У комплект також входить шолом.

Пилипець та Подобовець

Це два сусідніх села в міжгірському районі Закарпатської області, в кожному з яких є спуски.

Пилипець – село в районі полонини Боржава. І тут найдовші траси України, які підійдуть як лижникам-професіоналам, так і початківцям, є можливості для фрірайду і сноубордингу. А фішка курорту – близькість до однієї з визначних пам'яток Карпат, водоспаду Шипіт.



Пилипець / karpaty.love

Подобовець знаходиться по сусідству, а недалеко від нього – знамените озеро Синевир. Тут відмінні траси, в першу чергу – для початківців, а також є кілька спусків для досвідчених.

Ціна прокату лиж – від 80 гривень.

Захар Беркут

Цей гірськолижний курорт розташований неподалік Славського. Наразі тут є 11 трас різного рівня складності. Перепад висот складає 552 метри. Катання, у переважній більшості, відбувається на схилах гори Зворець (1 223 метри), а також на схилах гори Високий Верх (1 244 метри). Окрім того, для катання відведені місця у впадині, прилеглої до території туристичного комплексу.



Захар Беркут / ua.igotoworld.com

Загальна протяжність трас складає 9 кілометрів: є 6 синіх, 4 червоних та одна чорна траса. Сині – траси для початківців, червоні мають більший нахил, зате майже не мають пологих ділянок, чорне маркування – тонкий натяк на важкість проходження траси.

Ціна прокату повного комплексу спорядження – 200 гривень.

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Драгобрат

Це одне з найбільш важкодоступних місць: потрібно спочатку доїхати до Ясіні, а потім піднятися в гору 17 кілометрів на сам Драгобрат, і проїде туди не будь-який транспорт. На Драгобраті знаходиться найвисокогірніша гірськолижна база України, яка розташована 1400 метрів над рівнем моря.



Драгобрат / karpaty.love

Тут майже 20 трас різного рівня складності, розвинена інфраструктура і роздолля для тих, хто любить і вміє кататися. Лижники й сноубордисти вибирають це місце за атмосферність, неповторну природу і хороші траси, в тому числі для фрістайлу.

Ціна прокату лижного комплекту від 80 гривень, прокат сноуборда і шолома – 90 – 130 гривень.

Славське

Курорт популярний тому, що сюди легко дістатися залізничним транспортом. Основна гора курорту – Тростян (1232 метри), а її схили – різної довжини й складності. Тому тут однаково комфортно будуть себе відчувати як новачки, так і досвідчені лижники. Також популярна гора Погар, призначена в основному для нічних катань і фрістайлу. А для початківців – гора Політех. Всього 11 трас і загальна їх довжина становить 22 кілометри.



Славське / ua.igotoworld.com

Ціна прокату лиж чи сноуборду – від 70 гривень.

Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Ця модель надзвичайно зручна, бо можна взяти з собою все, що завгодно, адже об'єм багажного відділення вважається найбільшим у своєму класі, він досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях). Окрім цього, SKODA KODIAQ має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом. Не менш важливим в зимовій подорожі є те, що модель обладнана повністю світлодіодними фарами. Також є Auto Light Assist – система автоматичного управління світлом (керує включенням та вимиканням дальнього світла).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Вдалої мандрівки!