При теперішньому рівні автомобільної техніки особлива підготовка до зими необов'язкова, але вельми бажана – якщо ви не хочете розв'язувати проблеми прямо на засніженій дорозі, в мороз, за десяток кілометрів від житла.

Travel24 зібрав для вас корисні поради, які забезпечать безпеку на дорозі.

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Будь-який досвідчений водій підтвердить: в зимовий час ймовірність якихось проблем вище в рази. Уникнути їх допоможе елементарна підготовка до зими.

"Перезуйте" шини

Слизькі дороги взимку часто стають причиною серйозних ДТП, тому дуже важливо переконатися, що ваші шини підходять для такої погоди. Щоб заздалегідь підготувати машину до зими, варто в першу чергу подбати про придбання зимової гуми. Їздити на літній гумі по зимових дорогах не лише нерозважливо, але і просто небезпечно. Якщо ви переміщаєтеся на автомобілі тільки по місту, досить буде поставити звичайну зимову гуму. А ось якщо ви використовуєте автомобіль здебільшого для виїздів за місто – краще придбати шиповані шини.



"Перезуйте" шини / ukrinform.ua

Перевірте акумулятор

Одна з причин, через яку машина погано заводиться в холоді – посаджений або постарілий акумулятор. Зазвичай, встановивши нову АКБ, ми вважаємо, що ніяких проблем вона не повинна приносити як мінімум два-три роки – і буваємо неправі. Оскільки взимку в міських умовах експлуатації батарея зазвичай не заряджається належним чином. Тому варто подбати про те, щоб ваш акумулятор не спричинив завмирання двигуна.

Перевірте масло та його в'язкість

Напередодні морозів також необхідно замінити масло та масляний фільтр. Масло змащує металеві деталі двигуна, захищаючи його від ламання. В'язкість – або густота масла, певною мірою впливає на роботу двигуна. Якщо масло занадто густе, то воно повільно тече по деталях, що може викликати перегрів двигуна.

Підтримуйте достатню кількість антифризу

Охолоджувальну рідину в процесі підготовки до зими потрібно замінити антифризом. Антифриз захищає двигун автомобіля як від замерзання в холодну погоду, так і від перегріву в жарку, а також і від корозії. Важливо підтримувати в радіаторі рівну кількість води й антифризу, тому що співвідношення 50:50 вважається оптимальним і запобігає замерзанню рідин при температурі майже до –40 градусів за Цельсієм.



Підтримуйте кількість антифризу / ekopal.if.ua

Заправляйте повний бак і стежте за рівнем пального

Навіть водії снігоходів знають, що взимку краще мати повний бак. З огляду на, що низький рівень пального шкодить автомобілю в будь-який час року, тому що ви ризикуєте застрягти де-небудь без палива, їздити з порожнім баком взимку особливо небезпечно.

Перевірте обігрівач

Взимку часто запотіває лобове скло, це відбувається в результаті того, що волога, яка знаходиться в салоні, конденсується на холодному склі, що, своєю чергою, призводить до зниження видимості. Пари води, що містяться в повітрі, які надходить з відкритого вікна чи навіть з нашого дихання, викликають саме таке запотівання скла. Справний обігрівач розв'язує цю проблему за декілька хвилин.

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Просушіть салон

Багато автомобілів з настанням холодів починають "потіти" – будь-яка поїздка починається з боротьби з запотіванням скла. Щоб не витрачати на неї час, з осені добре просушіть і провітріть салон. Заодно переконайтеся, що всі килимки, як знімні, так і закріплені до кузова, сухі. Якщо автомобіль комплектується салонним повітряним фільтром, перевірте, чи не час його міняти, оскільки він може стати причиною запотівання вікон.

Замініть щітки склоочисника та рідину склоомивача

Погана видимість в холодну погоду може бути дуже небезпечною, тому потрібно переконатися, що ваші двірники справні. Скребки щіток склоочисника зроблені з гуми, і з часом вони можуть потріскатися та зноситися. Рекомендується міняти щітки склоочисників кожні 6 – 12 місяців.



Замініть щітки склоочисника / 130.com.ua

Подбайте про ущільнювачі

Один з найсуворіших жартів зими – примерзлі намертво двері. Це трапляється після морозної ночі, якій передував дощовий день – "нагодовані" водою пористі ущільнювачі міцно примерзають до металу дверних прорізів. Відірвані з "м'ясом" ущільнювачі й відламані ручки – такий буває підсумок боротьби з примерзанням. Тому придбайте спеціальну рідину, яка не дозволить цьому статися.

Замініть гальмівні колодки

Гальмівні колодки перед зимою необхідно замінити – як показує практика, основною причиною заносу є різниця гальмівних моментів коліс. Гальмівну рідину також варто поміняти – робити цю процедуру потрібно не рідше, ніж раз на два роки. Краще купувати гальмівну рідину найвищої якості – економити на ній не варто.

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Підготовка до зими допоможе уникнути небажаних ситуацій на дорозі!