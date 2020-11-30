Горнолыжные курорты Украины сосредоточены в основном в Карпатах и ​​Закарпатье. Сезон длится с начала декабря до середины марта, а на некоторых курортах снег на вершинах лежит до апреля. Важнейшим в подготовке к зимнему путешествию является выбор курорта.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ расскажет, какие горнолыжные курорты Украины стоит выбрать для зимнего путешествия.

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Буковель

Первое место в рейтинге лучших горнолыжных курортов Украины, конечно, занимает Буковель. Это касается также и цен, которые могут посоревноваться с европейскими курортами. Однако и сервис здесь на уровне, инфраструктура продумана, и трассы ухоженные и подойдут как новичкам, так и профессионалам лыжного спорта.

Курорт находится между трех гор: Буковель, Черная Клева и Длинная. Здесь более 60 трасс, много подъемников, пушки со снегом, выравниватель трасс, возможность ночных катаний, многочисленные бары и рестораны с настоящей гуцульской кухней и европейской – все это привлекает туристов. Также здесь есть СПА-центр и международный детский лагерь.



Буковель / bungalo.ua

Если очень хочется кататься, а ваш бюджет ограничен, то можно остановиться в Яремче или Яблунице, а сюда приезжать на спуски.

Цена проката лыж и сноуборда от 170 гривен в день за низкий класс снаряжения. В комплект также входит шлем.

Пилипец и Подобовец

Это два соседних села в межгорном районе Закарпатской области, в каждом из которых есть спуски.

Пилипец – село в районе долины Боржава. И здесь самые длинные трассы Украины, которые подойдут как лыжникам профессионалам, так и начинающим, есть возможности для фрирайда и сноубординга. А фишка курорта – близость к одной из достопримечательностей Карпат, водопада Шипот.



Пилипец / karpaty.love

Подобовец находится по соседству, а недалеко от него – знаменитое озеро Синевир. Здесь отличные трассы, в первую очередь – для начинающих, а также несколько спусков для опытных.

Цена проката лыж – от 80 гривен.

Захар Беркут

Этот горнолыжный курорт расположен недалеко от Славского. Сейчас здесь есть 11 трасс разного уровня сложности. Перепад высот составляет 552 метров. Катание, в подавляющем большинстве, происходит на склонах горы Зворец (1223 метра), а также на склонах горы Высокий Верх (1244 метра). Кроме того, для катания есть отведённые места во впадине, прилегающей к территории туристического комплекса.



Захар Беркут / ua.igotoworld.com

Общая протяженность трасс составляет 9 километров: есть 6 синих, 4 красных и одна черная трасса. Синие – трассы для начинающих, красные имеют больший наклон, зато почти не имеют пологих участков, черное маркировка – тонкий намек на тяжесть прохождения трассы.

Цена проката полного комплекса снаряжения – 200 гривен.

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Драгобрат

Это одно из самых труднодоступных мест: нужно сначала доехать до Ясиня, а затем подняться в гору 17 километров на сам Драгобрат, и проедет туда не любой транспорт. На Драгобрате находится самая высокогорная горнолыжная база Украины, расположенная 1400 метров над уровнем моря.



Драгобрат / karpaty.love

Здесь почти 20 трасс разного уровня сложности, развитая инфраструктура и раздолье для тех, кто любит и умеет кататься. Лыжники и сноубордисты выбирают это место за атмосферность, неповторимую природу и хорошие трассы, в том числе для фристайла.

Цена проката лыжного комплекта от 80 гривен, прокат сноуборда и шлема – 90 – 130 гривен.

Славское

Курорт популярен потому, что сюда легко добраться железнодорожным транспортом. Основная гора курорта – Тростян (1232 метра), а ее склоны – разной длины и сложности. Поэтому здесь одинаково комфортно будут себя чувствовать как новички, так и опытные лыжники. Также популярна гора Погар, предназначена в основном для ночных катаний и фристайла. А для начинающих – гора Политех. Всего 11 трасс и общая их длина составляет 22 километра.



Славское / ua.igotoworld.com

Цена проката лыж или сноуборда – от 70 гривен.

Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Эта модель очень удобна потому что можно взять с собой все что угодно, ведь объем багажного отделения считается крупнейшим в своем классе, он достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях). Кроме этого, SKODA KODIAQ имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом. Не менее важным в зимнем путешествии является то, что модель оборудована полностью светодиодными фарами. Также есть Auto Light Assist – система автоматического управления светом (управляет включением и выключением дальнего света).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:

Удачной поездки!