В декабре 2020 года Первая украинская женская экспедиция готовится совершить восхождение на высочайшие вулканы Эквадора. Всего на пять вершин, в частности на Чимборасо – самый высокий вулкан этой страны. Несмотря на пандемию, "Бунтарки" много тренируются, планируют логистику, питание и снаряжения.

Кто такие "Бунтарки", как они готовятся к восхождению и для чего им это нужно, рассказывает Travel24.

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"Бунтарки" – команда пластового куреня, который активно развивается и объединяет 17 девушек из разных уголков Украины. Цель их Экспедиции – вдохновить людей реализовывать свои мечты. Показать, что ограничений не существует, если правильно использовать ресурсы и силу собственного и командного лидерства.

Еще раньше, готовясь к экспедиции, девушки поднялись на гору Арарат в Турции и пробежали собственноручно организованный марафон. Интересно то, что команда Экспедиции не является профессиональными альпинистками.



Восхождение участников экспедиции на гору Арарат / uawomenexpedition.com

С чего все началось?

Первой целью команды в 2020 году было совершить восхождение на вершину выше 6000 метров. Инициатором экспедиции является Оксана Литинская, которая имеет опыт восхождения на семь высочайших вершин разных континентов мира, в том числе на Эверест.

Сначала команда Первой женской экспедиции планировала подняться на самую высокую вершину Южной Америки – Аконкагуа, имеющая высоту 6962 метра. Но коронавирусная ситуация, сложившаяся в Аргентине, изменила планы "бунтарок". После Аргентины они перенаправили планы на Чили – Охос-дель-Саладо – самый высокий вулкан в мире с высотой 6891 метра, но в итоге карантин "привел" их в Эквадор. В планах экспедиции – подняться на 5 вулканов, среди которых три самых высоких в Эквадоре – Каямбе, Котопакси и Чимборасо.

Каямбе расположен прямо на экваторе и считается самой и холодной точкой экватора, а еще это третий самый высокий вулкан в Эквадоре.



Вулкан Каямбе в Эквадоре / peakfinder.ru

Котопакси – второй по высоте вулкан в Эквадоре и самый высокий активный в мире.

Чимборасо – неактивный стратовулкан, самая высокая вершина Эквадора, его высота – 6267 метра.

Если команде удастся осуществить эти восхождения – они станут первой украинской женской экспедицией на Чимборасо.

Кто в составе "Бунтарок"?

В составе экспедиции две менторкы Оксана Литинская и Юлия Зи, которая имеет опыт альпинистских восхождений в Гималаях.



Оксана Литинская во время экспедиции на гору Арарат / Yulia Zi / Facebook

Также в команде – семь пластунок: Юлиана Стрыпа, Галина Стрыпа, Анна Алексин, Роксолана Сидорская, Мария Павлишак-Задорожная, Юлиана Гладыш и Татьяна Пацай.

Сейчас девушки активно готовятся: выполняют физические тренировки, подбирают снаряжение, обсуждают все риски, которые могут с ними случиться во время восхождения.

В чем сложность высотного восхождения?

Сложность заключается, собственно, в высоте. Медиками признано, что симптомы горной болезни могут начинаться и на высоте от 1500 метров. Это характеризуется тошнотой, рвотой, головной болью, головокружением, слабостью. Худшими проявлениями горной болезни являются отек легких или мозга – это смертельно опасно. Но если хорошо готовиться и постепенно акклиматизироваться – этого можно избежать.

Высотное восхождение требует многих навыков: умение пользоваться снаряжением, ходить по леднику, ходить в связке, организовать страховку, "читать" маршрут и тому подобное.



Участницы экспедиции недалеко от горы Арарат / uawomenexpedition.com

Девушки попытаются подняться на вулканы Эквадора, что частично являются "техническими" вершинами – там есть ледовые трещины, которые надо уметь преодолеть.

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Нужно ли тренироваться перед восхождением?

Тренировка – это тот вклад в успешность восхождение, который должен сделать каждый участник экспедиции. Это подтверждение серьезности своих намерений, уважение к членам команды и минимизация рисков, связанных с физическим состоянием.

Физическая подготовка должна начаться за несколько месяцев до дня восхождения. Женская Экспедиция начала готовиться за 9 месяцев и имела промежуточные пункты: марафонский забег и восхождение на вершину Арарат (5137 метров, Турция), чтобы проверить организм на высоте.

Главная задача тренировок – приучить организм к условиям, которые его постигнут на высоте. Чем выше вы поднимаетесь, тем меньше в воздухе кислорода. Чтобы пополнять его недостаток, сердцебиение ускоряется, и возникает одышка.

Как тренируются "Бунтарки"?

Бег на низком пульсе около 1 – 2,5 часа несколько раз в неделю – это значительная часть их тренировок. Девушки отмечают, что бежать нужно так, чтобы можно было говорить или дышать носом, а в конце пробежки не чувствовать усталости и одышки.



Пробежка участниц будущей экспедиции / uawomenexpedition.com

Цель – длительная равномерная физическая нагрузка при стабильном пульсе не на пределе возможностей. На высоте с таким пульсом вы будете двигаться почти непрерывно, поэтому важно приучить организм, что это норма. Со временем вы почувствуете, что большие нагрузки выполняете с низким пульсом, чем до того, а сердцебиение станет более стабильным.

Следующее, что нужно тренировать, – выносливость.

Позже, когда вы привыкнете к нагрузкам, нужно добавить хождение вверх с тяжелым рюкзаком (постепенно увеличивая вес и высоту). Максимальный вес рюкзака и набор высоты будет зависеть от маршрута вашего восхождения.

Готовясь к экспедиции, девушки тренируются с рюкзаком весом около 10 – 20 килограммов, набирая высоту 500 – 800 метров.

Также 1 – 2 раза в неделю девушки имеют силовые тренировки 30 – 60 минут с акцентом на специфику горных восхождений, которые обеспечивают укрепление общего мышечного скелета и ног.

Важно правильно планировать тренировки и не навредить себе: делать разминки и завершения упражнений, нагрузки увеличивать постепенно, тренироваться правильно и медленно, чередовать упражнения с разными акцентами, устраивать недели восстановления с меньшими нагрузками.

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Девушки хорошо понимают, что в их планы на декабрь в 2020-м в любой момент может вмешаться пандемия. У них есть запасные варианты восхождений на другие вершины, если ситуация с коронавирусом обострится.