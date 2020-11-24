5 мест Украины, которые похожи на мировые локации как две капли воды – фото
Украина богата на разнообразные природные достопримечательности. Но мало кто знает, что на ее территории уместились еще и те, которые схожи с мировыми объектами как две капли воды. Узнайте, какие именно!
Travel24 этой подборкой покажет вам Украину под новым углом.
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Херсонская "Африка"
Чтобы увидеть настоящее американское сафари, не нужно лететь на другой материк в поисках экзотической фауны! Вблизи города Каховка, находящегося в 100 километрах от Херсона, расположен заповедник Аскания-Нова. Это уникальный уголок нетронутой природы, где в свободных условиях проживают удивительные для наших краев птицы и животные. Кого здесь только не встретить: верблюды, зебры, фламинго, антилопы, ламы ... Такого тесного контакта с миром фауны вам не найти даже в зоопарке. Также здесь есть верблюды.
Аскания-Нова / nk-online.tv
Зебры в Африке / iguides.com
Черкасская "Швейцария"
Благодаря Буцкому каньону, Черкассы уже давно прозвали "маленькой Швейцарией" с собственной рекой Верзаска. Высокие скалистые берега каньона охраняют покой реки Горный Тикич. Этот пейзаж удивительно напоминает норвежский фьорд! Наиболее прекрасным Буцкий каньон именно в мае – природа укрывается ярко-зеленым разнотравьем и "украшается" дикими тюльпанами. Совсем рядом с каньоном расположился водопад. Здесь много равнинных площадок для пикников, поэтому если у вас есть палатка – смело берите его с собой.
Буцкий каньон / uk.wikipedia.org
Река Верзаска / ru.wikipedia.org
Тернопольская "Германия"
Село Залещики – круглый кусочек земли окружен рекой Днестр, а на сушу ведет лишь небольшой мост. Некий полуостров прямо в "сердце" Украины – в 120 километрах от Тернополя! Но панорамный вид – это еще не все, чем могут похвастаться Залещики. Дело в том, что это маленькое село поразительно напоминает один из уголков Германии под замысловатым названием Сааршляйфе: здесь река Саар огибает зеленый холм села Оршольц – так же, как в Залещиках.
Залещики / ukraine-is.com
Река Саар / de.tobm.org.ua
Закарпатская "Германия"
На западной окраине Мукачево, на вершине потухшего вулкана гордо возвышается воспетая легендами и боевой славой средневековая крепость-замок "Паланок". Точная дата основания замка неизвестна, но о нем упоминается уже в документах, датированных XI в. Сама природа создала этот замок непобедимым. За всю историю существования ни разу не был покорен в открытой и честной борьбе. Интересно то, что он имеет брата-близнеца в Германии. Это замок Бургхаузен, который был построен в далеком 11 веке.
Замок Паланок / tourinform.org.ua
Замок Бургхаузен / jacguesverlaeken
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Украинская "Ниагара"
Наличие величественного водопада – вот сходство Тернопольской области с Нью-Йорком. Однако, Джуринский водопад по сей день остается в тени своего более "раскрученного" соседа – Ниагарского водопада. Но в селе Нырков один из крупнейших украинских водопадов: целых 16 метров бурной горной воды, с шумом прокладывает себе дорогу.
Джуринский водопад / uk.wikivoyage.org
Ниагарский водопад / pinterest.com
Открывайте что-то новое в родных краях, где у вас есть возможность напомнить себе, в какой замечательной, живописной и разносторонней стране живете.
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