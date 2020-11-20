На Львовщине 50 туристических объектов объединят веломаршрутом. В рамках проекта большого велосипедного пути "ВелоОпилля" планируют построить более 100 километров велосипедных дорожек.

Как выяснил Travel24, об этом сообщает пресс служба Львівської облдержадміністрації.

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В этом году нам удалось отремонтировать, построить более 450 километров дорог. Планируем инвестировать средства в развитие придорожной инфраструктуры для безопасного движения и путешествий жителей и гостей Львовщины. Начали с Львовского района, где сегодня самая большая велоактивность, также в планах есть строительство велосипедных дорожек вдоль автодорог проекту "Малый карпатский круг", – отметил заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Бучко.

Руководитель управления туризма и курортов облгосадминистрации Наталья Табака говорит, что, если проект реализуют, то область получит уникальный для Украины велотуристический продукт. По ее словам, большинство львовян и гостей области для отдыха в течение последних двух лет выбирают велопутешествия.

"ВелоОпилля" позволит увеличить предложения для велотуристов – ознакомиться с сакральным наследием, местными музеями, природными объектами, а также попробовать и приобрести экологическую продукцию фермерских хозяйств открытых для туристов, – отметила она.

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В Львовский ОГА также напомнили, что сегодня в области разработаны и реализуются несколько проектов по развитию велосипедного туризма. В частности, в пределах проекту "Велокарпатия: развитие инфраструктуры для велотуризма на Львовщине" построили велотрассу по горе Погар для маунтбайкинга и часть велодорожки от Славского до Волосянки. А еще помечен велосипедный путь № 490 Львов – Брюховичи – Медвежий приют "Домажир".