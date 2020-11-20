Чтобы помочь людям разгрузить мозг во время карантина, местные гиды в Закарпатье развивают бёдвотчинг. Они считают, что проведение времени на природе наблюдая за птицами позволяет получить положительные эмоции и снять стресс.

Об этом гид Максим Адаменко рассказал в комментарии корреспонденту Укринформу.

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Что такое бёрдвотчинг? Бёрдвотчинг – вид досуга, заключающийся в наблюдении за способом жизни птиц в естественной для них среде. В Европе он очень распространен, даже является видом туризма. На Закарпатье это направление только начинают развивать.



Бёрдвотчинг на Закарпатье / Фото Максима Адаменко и Юрия Сазина

Я попробовал бёрдвотчинг этой осенью. Туристических групп, как известно, в этом году нет, поэтому мы постоянно разрабатываем новые маршруты – и именно бёрдвотчинг идеально подходит для досуга в нынешних наших карантинных условиях. Это часы на свежем воздухе, проведенные в наблюдении за природой и птицами, без скоплений людей, – рассказал гид Максим Адаменко.

В свой тур он вместе с коллегой Юрием Сазиним отправились на одно из озер в Мукачевском – в Пистрялово. Особенностью этого озера является то, что именно здесь гнездятся белые цапли – очень красивые и умные, но пугливые птицы: не подпускают к себе даже близко людей, добавил гид.



Белые цапли в Пистрялово / Фото Максима Адаменко и Юрия Сазина

Нашей целью было, собственно, фотоохота на белых цапель. Они не зимуют в Закарпатье, но еще остаются здесь – очевидно, пока есть еда. К такой вылазки надо готовиться заранее, некоторые бёрдвотчеры имеют специальное маскировочное оборудования, сетки, палатки, мы же просто взяли технику на штативах, дрон и тихонько к ним подкрадывались и наблюдали, – рассказал Адаменко.



Охота на белых цапель / Фото Максима Адаменко и Юрия Сазина

Гид сказал, что планирует развивать это направление в Закарпатье. Он будет устраивать такие туры для индивидуальных туристов. А все потому, что сейчас, в карантин, кроме интересного досуга, это еще и отличный способ уменьшить уровень стресса.

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Чаще всего на Закарпатье бёрдвотчинг практикуют в направлении наблюдения за совами в городе Берегово и окружающих селах. Там гнездятся разные виды сов – сычи, филины, даже редкие совы-сипухи. Для облегчения бёрдвотчинга, в местах их гнездования даже установили вебкамеры.