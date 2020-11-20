Щоб допомогти людям розвантажити мозок під час карантину, місцеві гіди на Закарпатті розвивають бьордвотчинг. Вони вважають, що проведення часу на природі спостерігаючи за птахами дозволяє отримати позитивні емоції та зняти стрес.

Про це гід Максим Адаменко розповів у коментарі кореспонденту Укрінформу.

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Що таке бьордвотчинг? Бьордвотчинг – вид дозвілля, що полягає у спостереженні за способом життям птахів в природному для них середовищі. В Європі він дуже поширений, навіть є видом туризму. На Закарпатті цей напрямок тільки починають розвивати.



Бьордвотчинг на Закарпатті / Фото Максима Адаменка та Юрія Сазіна

Я спробував бьордвотчинг цієї осені. Туристичних груп, як відомо, цьогоріч нема, тому ми постійно розробляємо нові маршрути – і саме бьордвотчинг ідеально підходить для дозвілля в нинішніх наших карантинних умовах. Це години на свіжому повітрі, проведені в спостереженні за природою та птахами, без жодних скупчень людей, – розповів гід Максим Адаменко.

У свій тур він разом із колегою Юрієм Сазіним вирушили на одне з озер на Мукачівщині – у Пістрялово. Особливістю цього озера є те, що саме тут гніздяться білі чаплі – дуже красиві й розумні, але лякливі птахи: не підпускають до себе навіть близько людей, додав гід.



Білі чаплі у Пістрялово / Фото Максима Адаменка та Юрія Сазіна

Нашою метою було, власне, фотополювання на білих чапель. Вони не зимують на Закарпатті, але ще залишаються тут – очевидно, доки є їжа. До такої вилазки треба готуватися заздалегідь, деякі бьордвотчери мають спеціальне маскувальне обладнання, сітки, намети, ми ж просто взяли техніку на штативах, дрон і тихенько до них підкрадалися та спостерігали, – розповів Адаменко.



Полювання на білих чапель / Фото Максима Адаменка та Юрія Сазіна

Гід зазначив, що планує розвивати цей напрямок на Закарпатті. Він буде влаштовувати такі тури для індивідуальних туристів. А все тому, що зараз, у карантин, крім цікавого дозвілля, це ще й чудовий спосіб зменшити рівень стресу.

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Найчастіше на Закарпатті бьордвотчинг практикують у напрямку спостереження за совами в місті Берегове та навколишніх селах. Там гніздяться різні види сов – сичі, пугачі, навіть рідкісні сови-сипухи. Для легшого бьордвотчинга, в місцях їхнього гніздування, навіть, встановили вебкамери.