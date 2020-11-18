На Херсонщині вже є біосферний заповідник Асканія-Нова. Тепер тут ще й планують створити для туристів "шматочок Африки" на Арабатській стрілці – сафарі-парк.

Travel24 розповість вам, що саме передбачає цей проєкт.

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"Арабатська савана" – назва цікавого проєкту, який започаткований сафарі-парком на курорті Арабатська стрілка. На території відвели аж два гектари під вольєри для різноманітних тварин з усього світу. Крім цього, ще на 2 гектарах мають зробити справжню африканську савану.



Арабатська стрілка у Генічеську / ua.igotoworld.com

"Висаджувати для цього ендемічні рослини з "чорного континенту" не будуть, натомість переселять сюди копитних, які асоціюються в українців саме з Африкою", – йдеться в повідомленні "Новий день".

Зазначається, що дирекція сафарі-парку вже придбала у розпліднику на Західній Україні двох антилоп нільгау – молодого трирічного самця і чотирирічну самичку. Найближчим часом планується переселення до арабатської савани зебр, антилоп канна та інших травоїдних, які є відомими мешканцями савани африканської.

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Олексій Гетта, директор сафарі-парку, каже, що зараз майбутню арабатську савану почали огороджувати. Надалі шукатимуть її майбутніх мешканців, причому привезти їх на курорт у часи карантинних обмежень буде непросто. Та, якщо все йтиме за планом, то шматочок Африки у степах України, на його думку, приваблюватиме тисячі туристів та відпочивальників.