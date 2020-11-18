На Херсонщине уже есть биосферный заповедник Аскания-Нова. Теперь здесь еще и планируют создать для туристов "кусочек Африки" на Арабатской стрелке – сафари-парк.

Travel24 расскажет вам, что именно предусматривает этот проект.

Читайте также: Лучшие пейзажи Украины: фото – победители конкурса "Вики любит Землю" 2020 года

"Арабатская савана" – название интересного проекту, который основан сафари-парком на курорте Арабатская стрелка. На территории отвели целых два гектара под вольеры для различных животных со всего мира. Кроме этого, еще на 2 гектарах должны сделать настоящую африканскую саванну.



Арабатская стрелка в Геническе / ua.igotoworld.com

"Высаживать для этого эндемичные растения из" черного континента" не будут, зато переселят сюда копытных, которые ассоциируются в украинцев именно с Африкой", – говорится в сообщении "Новый день".

Отмечается, что дирекция сафари-парка уже приобрела в питомнике на Западной Украине двух антилоп нильгау – молодого трехлетнего самца и четырехлетнюю самку. В ближайшее время планируется переселение в арабатскую саванну зебр, антилоп канна и других травоядных, которые являются известными жителями саванны африканской.

Интересно: Место силы: история и интересные факты о Джуринском водопаде

Алексей Гетта, директор сафари-парка, говорит, что сейчас будущую Арабатскую саванну начали ограждать. В дальнейшем будут искать ее будущих жителей, причем привезти их на курорт во времена карантина будет непросто. И, если все пойдет по плану, то кусочек Африки в степях Украины, по его мнению, будет привлекать тысячи туристов и отдыхающих.