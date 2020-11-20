На Львівщині 50 туристичних об'єктів об'єднають веломаршрутом. У рамках проєкту великого велосипедного шляху "ВелоОпілля" планують збудувати понад 100 кілометрів велосипедних доріжок.

Як з'ясував Travel24, про це повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації.

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Цього року нам вдалось відремонтувати, збудувати понад 450 кілометрів доріг. Плануємо інвестувати кошти у розвиток придорожньої інфраструктури для безпечного руху та подорожей мешканців і гостей Львівщини. Розпочали із Львівського району, де сьогодні найбільша велоактивність, також в планах є будівництво велосипедних доріжок вздовж автодоріг проєкту "Мале карпатське коло", – зазначив заступник голови облдержадміністрації Юрій Бучко.

Керівниця управління туризму та курортів облдержадміністрації Наталя Табака каже, що, якщо проєкт реалізують, то область отримає унікальний для України велотуристичний продукт. За її словами, більшість львів'ян і гостей області для відпочинку впродовж останніх двох років обирають саме веломандрівки.

"ВелоОпілля" дозволить збільшити пропозиції для велотуристів – ознайомитись із сакральною спадщиною, місцевими музеями, природними об'єктами, а також скуштувати та придбати екологічну продукцію фермерських господарств відкритих для туристів, – зазначила вона.

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У Львівський ОДА також нагадали, що сьогодні в області розроблено та реалізовуються декілька проєктів з розвитку велосипедного туризму. Зокрема, в межах проєкту "Велокарпатія: розвиток інфраструктури для велотуризму на Львівщині" збудували велотрасу по горі Погар для маунтбайкінгу й частину велодоріжки від Славського до Волосянки. А ще ознакований велосипедний шлях № 490 Львів – Брюховичі – Ведмежий притулок "Домажир".