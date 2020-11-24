Україна багата на різноманітні природні пам'ятки. Та мало хто знає, що на її території вмістилися ще й ті, які схожі зі світовими об'єктами як дві краплі води. Дізнайтеся, які саме!

Travel24 цією добіркою покаже вам Україну під новим кутом.

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Херсонська "Африка"

Щоб побачити справжнє американське сафарі, не потрібно летіти на інший материк у пошуках екзотичної фауни! Поблизу міста Каховка, що знаходиться за 100 кілометрів від Херсона, розташований заповідник Асканія-Нова. Це унікальний куточок незайманої природи, де у вільних умовах проживають дивовижні для наших країв птахи й тварини. Кого тут тільки не зустріти: верблюди, зебри, фламінго, антилопи, лами… Такого тісного контакту зі світом фауни вам не знайти навіть у зоопарку. Також тут є верблюди.



Асканія-Нова / nk-online.tv



Зебри в Африці / iguides.com

Черкаська "Швейцарія"

Завдяки Буцькому каньйону, Черкаси вже давно прозвали "маленькою Швейцарією" з власною річкою Верзаска. Високі скелясті береги каньйону охороняють спокій річки Гірський Тікич. Цей пейзаж на диво нагадує норвезький фіорд! Найбільш прекрасним Буцький каньйон постає саме в травні – природа укривається яскраво-зеленим різнотрав'ям і "прикрашається" дикими тюльпанами. Зовсім поряд з каньйоном розташувався водоспад. Тут багато рівнинних майданчиків для пікніків, тому якщо у вас є намет – сміливо беріть його з собою.



Буцький каньйон / uk.wikipedia.org



Річка Верзаска / ru.wikipedia.org

Тернопільська "Німеччина"

Село Заліщики – круглий клаптик землі оточений річкою Дністер, а на сушу веде лише невеликий міст. Такий собі півострів прямо в "серці" України – за 120 кілометрів від Тернополя! Але панорамний вигляд – це ще не все, чим можуть похвалитися Заліщики. Річ у тім, що це маленьке село разюче нагадує один з куточків Німеччини під хитромудрою назвою Сааршляйфе: тут річка Саар огинає зелений пагорб села Оршольц – так, як і в Заліщиках.



Заліщики / ukraine-is.com



Річка Саар / de.tobm.org.ua

Закарпатська "Німеччина"

На західній околиці Мукачева, на вершині згаслого вулкана гордовито височить оспівана легендами й бойовою славою середньовічна фортеця-замок "Паланок". Точна дата заснування замку невідома, але про нього згадується вже у документах, датованих XI ст. Власне природа створила цей замок непереможним. За всю історію існування жодного разу не був підкорений у відкритій і чесній боротьбі. Цікаво те, що він має брата-близнюка в Німеччині. Ним є замок Бургхаузен, який був побудований в далекому 11 столітті.



Замок Паланок / tourinform.org.ua



Замок Бургхаузен / jacguesverlaeken

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Українська "Ніагара"

Наявність величного водоспаду – ось схожість Тернопільської області з Нью-Йорком. Однак, Джуринський водоспад донині залишається в тіні свого більш "розкрученого" сусіда – Ніагарського водоспаду. Але в селі Нирків є один з найбільших українських водоспадів: цілих 16 метрів бурхливої гірської води, яка з шумом прокладає собі дорогу.



Джуринський водоспад / uk.wikivoyage.org



Ніагарський водоспад / pinterest.com

Відкривайте щось нове у рідних краях, де у вас є можливість нагадати собі, в якій чудовій, мальовничій і різнобічній країні живете.