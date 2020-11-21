При нынешнем уровне автомобильной техники особая подготовка к зиме необязательна, но весьма желательна – если вы не хотите решать проблемы прямо на заснеженной дороге, в мороз, в десятке километров от жилья.

Travel24 собрал для вас полезные советы, которые обеспечат безопасность на дороге.

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Любой опытный водитель подтвердит: в зимнее время вероятность каких-либо проблем выше в разы. Избежать их поможет элементарная подготовка к зиме.

"Переобуйте" шины

Скользкие дороги зимой часто становятся причиной серьезных ДТП, поэтому очень важно убедиться, что ваши шины подходят для такой погоды. Чтобы заранее подготовить машину к зиме, стоит в первую очередь позаботиться о приобретении зимней резины. Ездить на летней резине по зимним дорогам не только безрассудно, но и просто опасно. Если вы перемещаетесь на автомобиле только по городу, достаточно будет поставить обычную зимнюю резину. А вот если вы используете автомобиль в основном для выездов за город – лучше приобрести шипованные шины.



"Переобуйте "шины / ukrinform.ua

Проверьте аккумулятор

Одна из причин, по которой машина плохо заводится в холоде – осажен или постаревший аккумулятор. Обычно, установив новую АКБ, мы считаем, что никаких проблем она не должна приносить как минимум два-три года – и бываем неправы. Поскольку зимой в городских условиях эксплуатации батарея обычно не заряжается. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы ваш аккумулятор не привел к замиранию двигателя.

Проверьте масло и его вязкость

Накануне морозов также необходимо заменить масло и масляный фильтр. Масло смазывает металлические детали двигателя, защищая его от поломки. Вязкость – или плотность масла, в определенной степени влияет на работу двигателя. Если масло слишком густое, то оно медленно течет по деталям, что может вызвать перегрев двигателя.

Поддерживайте достаточное количество антифриза

Охлаждающую жидкость в процессе подготовки к зиме нужно заменить антифризом. Антифриз защищает двигатель автомобиля как от замерзания в холодную погоду, так и от перегрева в жаркую, а также и от коррозии. Важно поддерживать в радиаторе равное количество воды и антифриза, так как соотношение 50:50 считается оптимальным и предотвращает замерзание жидкостей при температуре почти до -40 градусов по Цельсию.



Поддерживайте количество антифриза / ekopal.if.ua

Заправляйте полный бак и следите за уровнем топлива

Даже водители снегоходов знают, что зимой лучше иметь полный бак. Учитывая, что низкий уровень топлива вредит автомобилю в любое время года, так как вы рискуете застрять где-нибудь без топлива, ездить с пустым баком зимой особенно опасно.

Проверьте обогреватель

Зимой часто запотевает лобовое стекло, это происходит в результате того, что влага, которая находится в салоне, конденсируется на холодном стекле, в свою очередь, приводит к снижению видимости. Пары воды, содержащиеся в воздухе, которые поступают из окна или даже с нашего дыхания, вызывают именно такое запотевание стекол. Исправный обогреватель решает эту проблему за несколько минут.

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Просушите салон

Многие автомобили с наступлением холодов начинают "потеть" – любая поездка начинается с борьбы с запотеванием стекла. Чтобы не тратить на нее время, с осени хорошо просушите и проветрите салон. При этом убедитесь, что все коврики, как съемные, так и закреплённые к кузову, сухие. Если автомобиль комплектуется салонным воздушным фильтром, проверьте, не пора ли его менять, так как он может стать причиной запотевания окон.

Замените щетки стеклоочистителя и жидкость стеклоомывателя

Плохая видимость в холодную погоду может быть очень опасной, поэтому нужно убедиться, что ваши дворники исправны. Скребки щеток стеклоочистителя сделаны из резины, и со временем они могут потрескаться и износиться. Рекомендуется менять щетки стеклоочистителей каждые 6 – 12 месяцев.



Замените щетки стеклоочистителя / 130.com.ua

Позаботьтесь об уплотнителях

Одной из самых суровых шуток зимы – примерзшая намертво дверь. Это случается после морозной ночи, которой предшествовал дождливый день – "накормлены" водой пористые уплотнители крепко примерзают к металлу дверных проемов. Оторванные с "мясом" уплотнители и отломанные ручки – такой бывает итог борьбы с примерзанием. Поэтому приобретите специальную жидкость, которая не позволит этому случиться.

Замените тормозные колодки

Тормозные колодки перед зимой необходимо заменить – как показывает практика, основной причиной заноса является разность тормозных моментов колес. Тормозную жидкость также стоит поменять – делать эту процедуру нужно не реже, чем раз в два года. Лучше покупать тормозную жидкость высшего качества – экономить на ней не стоит.

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Подготовка к зиме поможет избежать нежелательных ситуаций на дороге!