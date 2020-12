Зима – традиционное время для лыж и сноубордов. Лучшие курорты Европы является легендарными не только из-за катания на лыжах, но и из-за листовок альпийских деревень и знаменитых курортных городов. Здесь вас ждут пейзажи, от которых захватывает дух.

Travel24 подготовил для вас подборку лучших горнолыжных курортов Европы.

Большинство курортов имеют свой характер и стиль, не говоря уже о несравненных видах на заснеженные вершины. Поэтому выбирайте в соответствии с вашими личными вкусами на лыжном отдыхе – вы не будете разочарованы в любом из них.

Церматт, Швейцария

Благодаря своей уникальной локации Церматт стал одним из самых престижных курортов Швейцарии, куда съезжаются туристы со всего мира, чтобы покататься на лыжах и сноуборде. Он не раз признавался лучшим горнолыжным курортом в мире различными рейтинговыми компаниями, в том числе престижной организацией "The Best of the Alps".

Церматт как горнолыжный курорт имеет массу преимуществ перед другими подобными объектами. Именно здесь находятся самые длинные трассы суммарной длиной 310 километров. Курорт оснащен удобными подъемниками, проходящих по высоте самой разнообразной величины (от 1600 до 3800 метров). Важным плюсом Церматта является его круглогодичный доступ к горнолыжным трассам.



Церматт / arttravelblog.ru

Куршевель, Франция

Высококлассный Куршевель – это 150 километров горнолыжной местности, 58 лифтов, которые достигают смеси начинающих, промежуточных и продвинутых трасс. На курорте есть один халф-пайп, один сноупарк, более 500 снежных пушек и 65 подъемников; самая длинная трасса Куршевеля достигает 3,9 километра – словом, возможностей для катания здесь "за глаза".

Если же вы хотите исследовать местность, то Куршевель соединен с другими курортами Les 3 Vallées – крупнейший горнолыжный регион, с 600 километрами взаимосвязанных лыжных трасс и четырех ледников. Каждый из них имеет несколько иную атмосферу.



Куршевель / orangesmile.com

Кортина д'Ампеццо, Италия

Пять рваных пиков, Cinque Torri, поднимаются из роскошного города Кортина д'Ампеццо, давая ему не только привлекательность замечательных лыж, но и красивую обстановку. И после того, как в 1956 году здесь проходили зимние Олимпийские игры – люди начали массово ехать сюда. Наряду с горными лыжами, Cortina предлагает мили живописных лыжных трасс для беговых лыж, беговую прогулку и Олимпийский каток для фигуристов.

На курорте 140 километров трасс, расположенных на высотах от 1224 до 3000 метров. К услугам горнолыжников – 6 фуникулеров, 27 кресельных и 20 бугельных подъемников. Трассы курорта входят в единый абонемент (ski-pass) Доломитовых Альп, объединяющий 12 курортов.



Кортина д'Ампеццо / tripmydream.com

Китцбюэль, Австрия

Особую популярность он получил благодаря гонке Hahnenkamm – самый зрелищный этап Кубка мира по горнолыжному спорту, который ежегодно проходит здесь.

В большой зоне катания с перепадом высот от 800 до 2000 метров находится более 170 километров горнолыжных трасс и более 50 подъемников. Курорт предлагает разнообразные возможности для занятий спортом на фоне сказочных альпийских ландшафтов как зимой, так и летом.



Китцбюэль / kuku.travel

Шамони, Франция

Популярный горнолыжный курорт на границе Франции и Швейцарии. Именно здесь в 1924 году прошли первые зимние Олимпийские Игры. С тех пор город изменился. Любителей активного отдыха привлекает разнообразие склонов и дух старинного горнолыжного курорта – теплый уют бревенчатых домиков, заснеженные вершины и атмосфера вечного праздника.

Сам городок находится в небольшой долине на высоте 1000 – 1200 метров над уровнем моря, но все зоны катания расположены выше 2000 метров. Здесь более 70 трасс разного уровня сложности, работают несколько десятков подъемников, есть халф-пайп.



Шамони / tonkosti.ru

Цугшпитце, Германия

Все уровни лыжников найдут множество вариантов в 40 километрах трасс в горнолыжном районе Гармиш-Классик, соединенных между тремя горами: Хаусберг, Кройцек и Альпшпитце. Для экстремалов знаменитый Кандагарский спуск и другие курсы, которые использовались на зимних Олимпийских играх 1936 года, а с тех пор и для Международного чемпионата по альпинизму.



Цугшпитце / munchenguide.com

Непременно посетите эти горнолыжные курорты!