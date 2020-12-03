На Закарпатье зимний горнолыжный сезон первыми открыли в селе Поляна, где на территории склона заработал лыжный курорт для новичков.

Первые детали старта сезона в Поляне сообщил "Туринформ Закарпатья".

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В сообщении отмечается, что на курорте уже провели тестовые катания, есть собственная школа инструкторов, выдержки и системы оснежения.

Polianski называет себя курортом для новичков, имеет частную горнолыжную и сноуборд-школу. Благодаря технологиям искусственного оснежения снег есть постоянно, вопреки погодным условиям, снаряжение можно взять напрокат. Здесь есть выдержки на три длины 100 метров, 300 метров и 600 метров.

Курорт расположен в Полянской ОТГ на Свалявщине. Добраться сюда можно на собственном авто по трассе E40 до поворота на Поляну или поездом до Свалявы.

Напомним, что ранее Александр Шевченко – директор ГК "Буковель", сообщил о том, что 4 – 6 декабря курорт планирует открыть зимний сезон.

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В течение последних дней на Закарпатье держится морозная погода, накануне выпал небольшой снег. В то же время крупные горнолыжные курорты региона, например Драгобрат, Красия или Пилипец, пока еще не сообщали о старте сезона.