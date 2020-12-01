Несмотря на разгар пандемии коронавируса, в Ивано-Франковской области на карпатском горнолыжном курорте "Буковель" планируют открыть зимний сезон уже в эти выходные.

Как выяснил Travel24, об этом сообщил директор ГК "Буковель" Александр Шевченко на своей странице в Facebook.

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Очень скоро сезон. Думаю, нам удастся открыть зимний сезон с 4 – 6 декабря. Возможно не все лыжные трассы уже заработают, но многое уже будет работать, например, выдержки. Приезжайте в Украинские Карпаты, здесь не живет никакой вирус, здесь свежий воздух, роскошно и классно, – отметил Шевченко в видеоролике.

Директор ГК "Буковель" говорит, что в первые дни декабря будут работать много выдержек и немало трасс. Работники курорта утверждают, что в этом году старт зимнего сезона начинается для них хорошей погодой даже лучше, чем в прошлом году: выпало много снега.



Буковель – крупнейший горнолыжный курорт Украины, доля которого принадлежит государству. Расположенный у подножия горы Буковель на высоте 920 метров над уровнем моря. Зимний сезон может длиться с ноября по апрель.

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Стоит отметить: по состоянию на 30 ноября в Ивано-Франковской области COVID-19 лабораторно подтверждено в 36 434 случаях заболевания, из них за последние сутки – 504 случая, 9 пациентов умерли.