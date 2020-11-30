Ольга Склярчук – українська інструкторка з катання на лижах та ковзанах, яка викликала справжній фурор в соцмережі. Дівчина опублікувала світлини зі свого катання на ковзанах на зледенілому найвисокогірнішому озері країни Бребенескулі.

Как выяснил Travel24, о том, как готовилась к этому и почему долго не удавалось воплотить мечту, инструктор рассказала корреспонденту Укринформу.

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Удивляюсь тому, что мои фото по катанию на Бребенескуле вызвали такой фурор в сети. Но вместе с тем, очень приятно. Я не профессиональная фигуристка, это просто увлечение, я инструктор по катанию на лыжах, учу в Буковеле и Ясные (Словакия). Горы очень люблю, и идея покататься на высоком горном озере в Карпатах возникла еще несколько лет назад. Но ждать воплощения пришлось несколько лет – для этого нужно, чтобы повезло с погодой – рассказала Ольга.



Ольга Склярчук на коньках на озере Бребенескул / ukrinform.ua

Инструктор рассказывает, что специфика природы на Бребенескуле такова, что для катания здесь надо успеть до тех пор, пока озеро не засыпало снегом.

Каждую осень я изучала прогноз погоды, читала о толщине льда, температуру замерзания, несколько раз ходила на озеро – никогда не везло встретить именно такой лед, который нужен для катания: ровный, без наростов от дождя. А кроме того, редко так бывает, чтобы озеро замерзло к снегопаду. Это, действительно, всего несколько дней в году для такого дела. Словом, мы несколько раз приходили на озеро (лед был или очень тонкий, или озеро уже было покрыто снегом, или шел дождь), – отметила Ольга Склярчук.



Ольга Склярчук воплотила свою мечту / ukrinform.ua

В этом году, девушке, наконец, повезло воплотить мечту и прокатиться на коньках на самом высокогорном озере в украинских Карпатах – Бребенескуле. Сюда ей пришлось подниматься из базы Заросляк, в одну сторону поход был 12 километров.

Было 8 градусов в тот день, но я не успела замерзнуть, если двигаться на морозе, то не холодно, – говорит Ольга.

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Стоит отметить, озеро Бребенескул – самое высокогорное озеро Украины (1801 метров над уровнем моря), гидрологический памятник природы местного значения, объект туризма. Озеро лежит на дне ледникового казня. Вода здесь чистая, голубого оттенка. Ширина озера – 67 метров, длина – 147 метров, а наибольшая глубина – 3,2 метра. Также от озера начинается река Бребенескул (бассейн Тисы).