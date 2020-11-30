Ольга Склярчук – українська інструкторка з катання на лижах та ковзанах, яка викликала справжній фурор в соцмережі. Дівчина опублікувала світлини зі свого катання на ковзанах на зледенілому найвисокогірнішому озері країни Бребенескулі.

Як з'ясував Travel24, про те, як готувалася до цього та чому довго не вдавалося втілити мрію, інструкторка розповіла кореспонденту Укрінформу.

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Дивуюся з того, що мої фото з катання на Бребенескулі викликали такий фурор в мережі. Але разом з тим, дуже приємно. Я не професійна фігуристка, це просто захоплення, я інструктор з катання на лижах, навчаю в Буковелі та Ясні (Словаччина). Гори дуже люблю, і ідея покататися на найвищому гірському озері в Карпатах виникла ще кілька років тому. Але чекати втілення довелося кілька років – для цього треба, аби пощастило з погодою – розповіла Ольга.



Ольга Склярчук на ковзанах на озері Бребенескул / ukrinform.ua

Інструкторка розказує, що специфіка природи на Бребенескулі така, що для катання тут треба встигнути до того часу, поки озеро не засипало снігом.

Щоосені я вивчала прогноз погоди, читала про товщину льоду, температуру замерзання, кілька разів ходила на озеро – ніколи не щастило натрапити саме на такий лід, який потрібен для катання: рівний, без наростів від дощу. А крім того, рідко так буває, аби озеро замерзло до снігопаду. Це, справді, всього кілька днів у році для такої справи. Словом, ми кілька разів приходили на озеро (лід був або дуже тонкий, або озеро вже було вкрите снігом, чи падав дощ), – зазначила Ольга Склярчук.



Ольга Склярчук втілила свою мрію / ukrinform.ua

Цього року, дівчині, нарешті, пощастило втілити мрію й покататися на ковзанах на найвищому озері в українських Карпатах – Бребенескулі. Сюди їй довелося підійматися із бази Заросляк, в один бік похід був 12 кілометрів.

Було –8 градусів того дня, але я не встигла змерзнути: якщо рухатися на морозі, то не холодно, – каже Ольга.

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Варто зазначити, озеро Бребенескул – найбільш високогірне озеро України (1801 метрів над рівнем моря), гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення, об'єкт туризму. Озеро лежить на дні льодовикового кару. Вода тут чиста, блакитного відтінку. Ширина озера – 67 метрів, довжина – 147 метрів, а найбільша глибина – 3,2 метра. Також від озера починається річка Бребенескул (басейн Тиси).