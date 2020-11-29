На Закарпатті відкрили одну із найвисокогірніших доріг в Україні – T-07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір'я, яку відремонтовано в рамках програми Президента "Велике Будівництво". Дорога веде, зокрема, до Синевирського озера та лижних курортів на Боржавському хребті.

Як з'ясував Travel24, про це повідомили в пресслужбі Служби автомобільних доріг в Закарпатській області.

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Дорога прокладена вздовж Боржавського хребта, проходить через Воловецький та Подобовецький (Пилипецький) перевали, виходить на трасу Р-21 Долина – Хуст – це робить її одним з наймальовничіших автомаршрутів України. Також T-07-18 – шлях до одного з найбільш відвідуваних природних див України – Національного природного парку Синевир.



Дорога T-07-18 / ukrinform.ua

На відкритті дороги голова Укравтодору Олександр Кубраков повідомив, що цього року Закарпатська область вперше за роки Незалежності отримала належне фінансування дорожньої галузі.

Разом із Луганською областю – це лідери за кількістю оновлених доріг. 260 кілометрів вже готові, ще 50 – зроблені у нижньому шарі. Перший рік "Великого будівництва" мав у пріоритеті дороги міжнародного та національного значення, та завдяки злагодженій роботі керівництва держави, усіх гілок влади ми почали оновлювати й територіальні дороги. Дорога Т-07-18 зв'язує два важливі маршрути, міжнародну трасу М-06 Київ – Чоп та дорогу Р-21 Долина – Хуст, яку ми теж оновлюємо в цьому році й повністю завершимо ремонти у двох областях у 2021 році, – зазначив Кубраков.



Засніжена дорога Т-07-18 / golos.com.ua

Як повідомляється, у ході реконструкції дороги Т-07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір'я у 2020 році дорожники провели поточний середній ремонт по всій довжині шляху – 44,6 кілометрів.

Під час ремонту було оновлено 15 малих та 4 середніх мостів. Подекуди були замінені балки прогонових будов. По всій протяжності дороги підсилено шар основи. Щебенево-піщана суміш укріплена цементом – 15 сантиметрів. Влаштовано вирівнюючий шар асфальтобетону – 10 кілометрів та верхній шар із щебенево-мастикового асфальту – 5 сантиметрів. Виконано також габіонне кріплення верхових та низових укосів на перевальних ділянках, зокрема, на Воловецькому та Подобовецькому (Пилипецькому) перевалах, – розповіли в пресслужбі дорожнього відомства.



Одна із найвисокогірніших доріг України, яка веде до озера Синевир / prolviv.com

Задля безпеки, бар'єрне огородження має світловідбивні елементи вмонтовані у деталі конструкцій. Також уздовж відремонтованої дороги оновлено всі дорожні знаки.

Усі ці масштабні роботи проведено дорожниками в умовах високогір'я. 60% шляху проходить на висоті 500 і вище метрів над рівнем моря. Найвища позначка по поверхні дороги – 732,38 метра над рівнем моря, найнижча – 430,03 метрів. При цьому дорога Т-07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір'я має десятки штучних споруд та складну конфігурацію дороги у плані, а саме велику кількість кривих на кілометр, – зауважили в пресслужбі Закарпатського автодору.

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Відомо, що загалом на Закарпатті, за планом Укравтодору, у 2020 році буде відремонтовано та побудовано 370,3 кілометра доріг державного значення. Вже оновлено 260,4 кілометра.