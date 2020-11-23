Минулого року у Карпатах на висоті 1600 метрів виявили старовинну колибу – хатину вівчарів. Унікальна знахідка розташувалася на масиві Свидовець Рахівського району.

У чому унікальність цієї старовинної хатини, розповідає Travel24.

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Її унікальність полягає не лише в тому, що вона розташована у високогір'ї, а й в самій споруді – колиба має 8 кутів.

Світлини неймовірної 8-ми кутної будівлі опублікував у своєму Facebook мандрівник Олег Добко.

Чоловік зазначив, що зараз такі восьмикутні колиби можна побачити лише в книгах по етнографії Гуцульщини. Втім, попри те, що хатина старовинна і виглядає покинутою, на думку Олега, в літній період вона експлуатується.



Старовинна хатина у високогір'ї Карпат / Фото: Олег Добко

Колиба являє собою зруб-четверик без вікон. Вона призначена для проживання від 2-х до 8-ми пастухів. Тут немає підлоги та пічки. По центру колиби розташоване місце для "ватри" – вогнища. Вздовж стін розміщуються дерев'яні полиці для речей. Дим виходить з колиби через спеціальний отвір в даху. Такі колиби зазвичай прямокутної форми, з двоскатним дерев'яним дахом вкритим дранками.



Вигляд колиби всередині / Фото: Олег Добко

Крім простих прямокутних колиб, бувають також і складніші шести, восьми й навіть дванадцятикутні зруби.

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До речі, колиба – це помешкання пастухів на полонині, яке призначене для догляду за худобою, протягом теплої пори року. Також бувають ще колиби лісорубів округлої форми, які чимось нагадують вігвам або юрту. Однак зараз їх майже не залишилося, через те, що повністю змінився стиль господарювання в лісозаготівельній галузі.